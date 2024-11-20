Набіулліна попереджає: економічний ресурс Росії на межі

Росія практично вичерпала ресурси, що забезпечували стабільність та розвиток її економіки. Унаслідок цього економіка країни опинилася перед серйозними обмеженнями щодо подальшого зростання.

Що відбувається із російською економікою

Голова Центробанку Ельвіра Набіулліна заявила під час виступу в Держдумі у вівторок, що майже всі доступні ресурси російської економіки вже залучені, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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За її словами, це вперше, коли рівень безробіття знизився до історичного мінімуму у 2,4%, а дефіцит кадрів продовжує зростати.

Такого низького рівня безробіття у нас ніколи не було. Та й мало знайдеться країн, де вона коли-небудь настільки сильно знижувалася,

– сказала Набіулліна.

Згідно з опитуваннями Центробанку, 73% підприємств стикаються з дефіцитом кадрів, а за даними Росстату, рівень завантаження виробничих потужностей перевищив 80%, що є рекордним показником.

Коли економіка досягає меж своїх виробничих можливостей, але попит продовжує стимулюватися, виникає стагфляція,

– зазначила Набіулліна.

Щоб уникнути цього ризику, Центробанк підвищує ключову ставку. При цьому зазначивши, що в інших країнах, які переживали стагфляцію – це стало результатом занадто м'якої грошово-кредитної політики, яку потрібно було контролювати більш жорстко.

Які прогнози щодо російської економіки Уряд Росії прогнозує зростання економіки на 2,5% у 2024 році, 2,6% у 2026-му, 2,8% у 2027-му та 3% у 2028 – 2030 роках. Водночас за прогнозами МВФ, до 2029 року зростання економіки Росії уповільниться до 1,2% на рік.

За даними Bloomberg, російські бізнесмени скептично ставляться до цих прогнозів, вважаючи, що деградація виробництва, повільне імпортозаміщення та мобілізація поглиблюють кадровий дефіцит.