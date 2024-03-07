Міжнародні резерви України знизились на майже 4% за лютий: як це пояснює НБУ

Станом на 1 березня, в Україні міжнародні резерви досягли 37,1 мільярда доларів. Цей показник на 3,8% нижчий за попередній.

Чому скорочуються резерви

Першочерговою причиною скорочення у НБУ назвали валютні інтервенції. Ці дії необхідні для контролю курсу і збереження значення національної валюти.

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Варто зазначити, що інтервенції впливають і на погашення боргів по міжнародним кредитам. У лютому НБУ продав на валютному ринку 1,54 мільярда доларів. А 31,9 мільйона доларів було викуплено у резерви.

Якою була ситуація у лютому

Лише протягом лютого Україна віддала МВФ 379 мільйона доларів.

Протягом лютого, чистий продаж валюти НБУ склав 1,5 мільярда доларів. Цей показник нижчий за січневий у 1,4 раза.

Розмір витрат на обслуговування та погашення державного боргу – 1,12 мільярда доларів. Ці кошти розподілялися так:

796,7 мільйона доларів – погашення та обслуговування валютних ОВДП;

275,1 мільйона доларів – погашення та обслуговування боргу перед Світовим банком;

57,7 мільйона доларів – погашення боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

При цьому, на урядові рахунки в НБУ надійшло 1,33 мільярда доларів. Ці кошти розподілялися так:

523,6 мільйона доларів – за розміщення валютних ОВДП;

514,4 мільйона доларів – грант від Японії (надходив через Світовий банк) ;

295 мільйона доларів – грант від Норвегії (надходив через Світовий банк);

3,2 мільйона доларів – кредит від Світового банку (гарантом виступила Іспанія).

, що у лютому, через переоцінку, фінінструменти зросли до 199,5 мільйона доларів.