Международные резервы Украины снизились почти на 4% за февраль: как это объясняет НБУ

По состоянию на 1 марта, в Украине международные резервы достигли 37,1 миллиарда долларов. Этот показатель на 3,8% ниже предыдущего.

Почему сокращаются резервы

Первоочередной причиной сокращения в НБУ назвали валютные интервенции. Эти действия необходимы для контроля курса и сохранения значения национальной валюты.

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Стоит отметить, что интервенции влияют и на погашение долгов по международным кредитам. В феврале НБУ продал на валютном рынке 1,54 миллиарда долларов. А 31,9 миллиона долларов было выкуплено в резервы.

Какой была ситуация в феврале

Только в течение февраля Украина отдала МВФ 379 миллиона долларов.

В течение февраля, чистая продажа валюты НБУ составила 1,5 миллиарда долларов. Этот показатель ниже январского в 1,4 раза.

Размер расходов на обслуживание и погашение государственного долга – 1,12 миллиарда долларов. Эти средства распределялись так:

796,7 миллиона долларов – погашение и обслуживание валютных ОВГЗ;

275,1 миллиона долларов – погашение и обслуживание долга перед Всемирным банком;

57,7 миллиона долларов – погашение долга перед другими международными кредиторами.

При этом, на правительственные счета в НБУ поступило 1,33 миллиарда долларов. Эти средства распределялись так:

523,6 миллиона долларов – за размещение валютных ОВГЗ;

514,4 миллиона долларов – грант от Японии (поступал через Всемирный банк) ;

295 миллиона долларов – грант от Норвегии (поступал через Всемирный банк);

3,2 миллиона долларов – кредит от Всемирного банка (гарантом выступила Испания).

, что в феврале, из-за переоценки, фининструменты выросли до 199,5 миллиона долларов.