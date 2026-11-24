Франція вирішила створити власний резерв сировини, без якої не можуть працювати сучасні оборонні підприємства, автовиробники та технологічна промисловість. Париж також планує змінити умови державної підтримки бізнесу.

Яку ініціативу просуває Макрон

Президент Еммануель Макрон оголосив про створення стратегічних запасів рідкісноземельних елементів і критично важливих металів за аналогією з нафтовими резервами, пише EuroNews.

Проєктом керуватиме державна фінансова установа Caisse des Dépôts, яка має провести консультації з підприємствами, залежними від цих ресурсів.

Франція розраховує запустити систему вже у 2027 році.

Вона охоплюватиме приблизно 20 із 34 видів сировини, які Євросоюз визначив критично важливими.

За даними видання, мета ініціативи полягає в тому, щоб різко знизити залежність французької промисловості від Китаю, який нині контролює 44 мільйони тонн критичних корисних копалин із 110 мільйонів у світі.

Як працюватиме механізм спільних закупівель

Проєкт передбачає не лише фізичне накопичення рідкісноземів за аналогією з нафтовими резервами, а й впровадження механізму спільних закупівель. Він супроводжуватиметься спеціальними гарантіями цін, щоб підтримати виробників критичної сировини та стимулювати інвестиції.

Це необхідно, щоб забезпечити виробникам прогнозованість і ефективніше мобілізувати наші інвестиційні інструменти,

– зазначили в Єлисейському палаці.

Водночас оборонні, аерокосмічні та автомобільні компанії повинні будуть диверсифікувати постачання, якщо хочуть і надалі отримувати державну допомогу. Для цього їм доведеться представити плани зі скорочення залежності від окремих постачальників, зокрема з Китаю.

Франція також закликала Європейську комісію підтримати такий підхід, щоб запровадити схожі заходи на рівні усього ЄС.

Зауважте! Реалізація цього амбітного плану у Франції може залежати від результатів наступних президентських виборів. Проте ідея створення національного резерву корисних копалин вже знаходить підтримку, зокрема, вона є в програмі кандидата Жана-Люка Меланшона.

Нагадаємо, проблема дефіциту критичних металів та елементів загострилася на тлі глобальної нестабільності та торговельних війн. На початку цього року Сполучені Штати вже оголосили про інвестиції у розмірі 12 мільярдів доларів для створення власного запасу рідкісноземельних елементів, якого має вистачити на два місяці національного споживання.