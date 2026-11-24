Яку ініціативу просуває Макрон

Президент Еммануель Макрон оголосив про створення стратегічних запасів рідкісноземельних елементів і критично важливих металів за аналогією з нафтовими резервами, пише EuroNews.

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Проєктом керуватиме державна фінансова установа Caisse des Dépôts, яка має провести консультації з підприємствами, залежними від цих ресурсів.

Франція розраховує запустити систему вже у 2027 році.

Вона охоплюватиме приблизно 20 із 34 видів сировини, які Євросоюз визначив критично важливими.

За даними видання, мета ініціативи полягає в тому, щоб різко знизити залежність французької промисловості від Китаю, який нині контролює 44 мільйони тонн критичних корисних копалин із 110 мільйонів у світі.

Як працюватиме механізм спільних закупівель

Проєкт передбачає не лише фізичне накопичення рідкісноземів за аналогією з нафтовими резервами, а й впровадження механізму спільних закупівель. Він супроводжуватиметься спеціальними гарантіями цін, щоб підтримати виробників критичної сировини та стимулювати інвестиції.

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Це необхідно, щоб забезпечити виробникам прогнозованість і ефективніше мобілізувати наші інвестиційні інструменти– зазначили в Єлисейському палаці.

Водночас оборонні, аерокосмічні та автомобільні компанії повинні будуть диверсифікувати постачання, якщо хочуть і надалі отримувати державну допомогу. Для цього їм доведеться представити плани зі скорочення залежності від окремих постачальників, зокрема з Китаю.

Франція також закликала Європейську комісію підтримати такий підхід, щоб запровадити схожі заходи на рівні усього ЄС.

Зауважте! Реалізація цього амбітного плану у Франції може залежати від результатів наступних президентських виборів. Проте ідея створення національного резерву корисних копалин вже знаходить підтримку, зокрема, вона є в програмі кандидата Жана-Люка Меланшона.

Нагадаємо, проблема дефіциту критичних металів та елементів загострилася на тлі глобальної нестабільності та торговельних війн. На початку цього року Сполучені Штати вже оголосили про інвестиції у розмірі 12 мільярдів доларів для створення власного запасу рідкісноземельних елементів, якого має вистачити на два місяці національного споживання.