Вартість електроенергії "на добу наперед" обвалилася до найнижчого рівня за понад 2 роки

На ринку електроенергії України зафіксували найнижчі ціни за понад два роки. Основною причиною стало різке скорочення попиту, тоді як пропозиція зменшилася значно менше.

Чому електроенергія з проплатою наперед різко подешевшала

Середньозважена ціна електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН) на 11 липня 2026 року знизилася до 1992 гривень за мегават-годину, що стало найнижчим показником із квітня 2024 року. Про це свідчать дані "Оператора ринку", на які посилається ExPro.

Також історичний мінімум за аналогічний період продемонстрував індекс базового навантаження, який опустився до 1914 гривень за МВт-год.

Головною причиною такого падіння стало різке скорочення попиту. Порівняно з попередньою добою він зменшився одразу на 30%, тоді як обсяг пропозиції скоротився лише на 5%. Саме такий дисбаланс призвів до суттєвого зниження ринкових цін.

Водночас чинний тариф за світло для населення становить 4,32 гривні за кіловат-годину. Він буде актуальним щонайменше до 31 жовтня 2026 року. Такою є ціна електроенергії для населення.

Як зазначають аналітики, на ситуацію вплинув запуск аукціонів із довгострокового продажу електроенергії. Відтепер компанії можуть заздалегідь придбати необхідні обсяги ресурсу за фіксованою ціною на квартал, пів року або навіть рік. Такий механізм знижує потребу бізнесу активно купувати електроенергію на ринку "на добу наперед", що й позначилося на попиті. Водночас для підприємств це означає можливість краще планувати витрати, захиститися від різких цінових коливань та зробити енергетичні витрати більш прогнозованими.

Нещодавно ж ми розповідали про те, що в Україні ростуть борги за тепло. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко назвала це "великою проблемою" та додала, що заборгованість перед "Нафтогазом" становить 180 мільярдів гривень.