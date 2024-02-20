На ринку суттєво зріс попит на ф'ючерси біткойна

На фінансовому ринку спостерігається збільшений попит на ф'ючерси біткойна. З нового року обсяг активних угод на ф'ючерси біткойна зріс на понад 30%, досягши позначки у 23 мільярди доларів.

Що відбувається на крипторинку

Станом на понеділок, 19 лютого, загальний обсяг незакритих угод на ф'ючерси біткойна склав 22,9 мільярда доларів, що стало рекордним показником з четвертого кварталу 2021 року, за даними аналітичного сервісу CoinGlass.

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З початку 2024 року обсяг незакритих угод на ф'ючерси біткойна значно збільшився, що збіглося зі зростанням ціни на біткойн до 52 300 доларів, досягнувши тим самим рівня, востаннє зафіксованого в грудні 2021 року.

Що таке відкритий інтерес



Відкритий інтерес — це загальна кількість активних контрактів на ф'ючерси чи опціони на актив, які ще не були закриті, виконані або завершені. Для ринку біткойна цей параметр є ключовим показником настроїв ринку та ліквідності, оскільки він відображає обсяг торгової активності та інтерес трейдерів до цього активу.

Зростання відкритого інтересу часто розглядається як показник вливання нових інвестицій на ринок, що може вказувати на очікування позитивної динаміки цін, тоді як зниження відкритого інтересу може сигналізувати про зменшення інтересу інвесторів або про потенційну корекцію цін.

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Останні місяці показали, що введення на ринок біржових інвестиційних фондів (ETF), що інвестують у біткоїн, від таких великих гравців як BlackRock та Fidelity, позитивно вплинуло на настрої на ринку. Зокрема, після запуску спотового біткоїн-ETF від BlackRock, фонд зумів залучити понад 100 000 BTC.

Інтерес інвесторів

З початку 2024 року інтерес інвесторів до біткойна значно перевищив їхній інтерес до золота, як показують останні дані. Згідно з інформацією від Cointelegraph, біткойн-ETF привернув додаткові майже 4 мільярди доларів інвестицій, тоді як інвестиції в золото зазнали відтоку на суму 2,4 мільярда доларів.

! Цей рух коштів відбувається на тлі загального зниження вартості золота, яке 14 лютого досягло двомісячного мінімуму, становивши 1 993 долари за унцію. Водночас ціна біткойна за цей період зросла на 23,5%, досягнувши 14 лютого дворічного максимуму в 52 483 долари.

Аналітики вважають, що значний відтік коштів з ETF на золото вказує на зміну уподобань інвесторів, які все більше звертають увагу на цифрові активи, надаючи перевагу біткойну як інвестиційному активу.