На рынке существенно вырос спрос на фьючерсы биткоина

На финансовом рынке наблюдается увеличенный спрос на фьючерсы биткоина. С нового года объем активных сделок на фьючерсы биткоина вырос более чем на 30%, достигнув отметки в 23 миллиарда долларов.

Что происходит на крипторынке

По состоянию на понедельник, 19 февраля, общий объем незакрытых сделок на фьючерсы биткоина составил 22,9 миллиарда долларов, что стало рекордным показателем с четвертого квартала 2021 года, по данным аналитического сервиса CoinGlass.

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С начала 2024 года объем незакрытых сделок на фьючерсы биткоина значительно увеличился, что совпало с ростом цены на биткоин до 52 300 долларов, достигнув тем самым уровня, последний раз зафиксированного в декабре 2021 года.

Что такое открытый интерес



Открытый интерес - это общее количество активных контрактов на фьючерсы или опционы на актив, которые еще не были закрыты, выполнены или завершены. Для рынка биткоина этот параметр является ключевым показателем настроений рынка и ликвидности, поскольку он отражает объем торговой активности и интерес трейдеров к этому активу.

Рост открытого интереса часто рассматривается как показатель вливания новых инвестиций на рынок, что может указывать на ожидание положительной динамики цен, тогда как снижение открытого интереса может сигнализировать об уменьшении интереса инвесторов или о потенциальной коррекции цен.

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Последние месяцы показали, что введение на рынок биржевых инвестиционных фондов (ETF), инвестирующих в биткоин, от таких крупных игроков как BlackRock и Fidelity, положительно повлияло на настроения на рынке. В частности, после запуска спотового биткоин-ETF от BlackRock, фонд сумел привлечь более 100 000 BTC.

Интерес инвесторов

С начала 2024 года интерес инвесторов к биткойну значительно превысил их интерес к золоту, как показывают последние данные. Согласно информации от Cointelegraph, биткойн-ETF привлек дополнительные почти 4 миллиарда долларов инвестиций, тогда как инвестиции в золото подверглись оттоку на сумму 2,4 миллиарда долларов.

это движение средств происходит на фоне общего снижения стоимости золота, которое 14 февраля достигло двухмесячного минимума, составив 1 993 доллара за унцию. В то же время цена биткойна за этот период выросла на 23,5%, достигнув 14 февраля двухлетнего максимума в 52 483 доллара.

Аналитики считают, что значительный отток средств из ETF на золото указывает на изменение предпочтений инвесторов, которые все больше обращают внимание на цифровые активы, предпочитая биткоин как инвестиционный актив.