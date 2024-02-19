Як змінилась ціна найпопулярніших криптовалют
Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на ранок 19 лютого виглядав наступним чином:
- Bitcoin (BTC) – 52,25 долара за монету (-0,58% за добу);
- Ethereum (ETH) – 2,91 долара за монету (+3,21% за добу);
- Tether (USDT) – 0,27 долара за монету (зріс на +25,09% за добу).
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Біткойн цікавить інвесторів більше, ніж золото
Від початку 2024 року біткойн-ETF залучив додатково майже 4 мільярди доларів, передає Cointelegraph. А от що стосується ціни золота, то відбувся навпаки відтік у 2,4 мільярда доларів.
- Таку динаміку повʼязують із загальною тенденцією падіння вартості золото, а 14 лютого вона досягла двомісячного мінімуму у 1 993 долари за унцію.
- На противагу цьому ціна біткойна зросла на 23,5 % за аналогічний період, досягнувши 14 лютого дворічного максимуму у 52 483 долари.
Варто зауважити, що значний відтік коштів з ETF на золото, на думку аналітиків, підкреслює зміну настроїв інвесторів у бік цифрових активів.
Так, наприклад, піонер біткойна Джеймсон Лопп поділився інфографікою порівняння двох ETF, запитуючи про добробут золотого інвестора Пітера Шиффа.