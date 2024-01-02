Європейці активно використовують українські сховища. Завдяки накопиченій там сировині, Європа уникає імовірної газової кризи.

Що відбувається на газовому ринку Європи

Аналітики Financial Times вважають, що накопичення в українських сховищах допомагають ЄС стримувати ціни та готуватися до наступної зими. Сировина з України економить європейський газ.

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Відповідно до опублікованих даних, кількість сировини, яку має Європа зараз – 90% від усього об'єму заготовленого на теперішню зиму. Такі збереження стали можливими завдяки тому, що енергетичні компанії та трейдери використовували європейський газ у невеликих кількостях і роблять акцент на українському продукті.

Старший аналітик Rystad Energy Ніколін Бромандер визначила, що сировина з України зіграла ключову роль у контролі цін на газовому ринку Європи. Не можна не сказати й про безпековий чинник, який створює стабільне постачання газу.

Яка кількість газу в Україні зараз

Дані Gas Infrastructure Europe (GIE) свідчать про те, що сховища ЄС, станом на кінець жовтня, були заповнені на 99,24%. В деяких країнах вони були навіть переповнені.

В ЄС прийняли рішення відправити надлишки в Україну. Саме через це, українські сховища були наповнені найбільше з початку повномасштабного вторгнення.

На коливання вартості газу у Європі вплинув, зокрема, і кліматичний фактор. Температура була високою і значної потреби у газі не було.