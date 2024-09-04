Українці не хочуть купувати житло: прогноз ринку нерухомості

Нині на ринку нерухомості України спостерігаються цілком очікуванні тенденції. Громадяни не готові купувати квартири.

Прогнози для ринку нерухомості

Фахівець з нерухомості Юрій Піта розповів для 24 Каналу, що ринок оренди в Україні дуже активний, а попит є стабільним.

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Юрій Піта Фахівець з нерухомості Ціни зросли в більшості регіонів України, особливо в центральних і західних. Скоріш за все, це пов'язано з тим, що покупці не готові купувати нерухомість, віддаючи перевагу оренді.

Проте ринок нерухомості все ще неоднорідний, тому що у центральних та західних регіонах попит та ціни більші.

Хоча необхідно зазначити зростання пропозиції та зниження попиту по всій країні, у зв'язку з цим ціни в більшості знижуються. Як і раніше більше цікавляться вторинним ринком, первинному ринку потрібна державна підтримка у вигляді програм,

– сказав він.

Восени також очікується збільшення попиту і, відповідно, цін на нерухомість. Стан ринку буде залежати від розвитку подій на фронті, а також від фінансових можливостей населення. Ці фактори нерозривно пов'язані із загальним станом української економіки, стабільністю ринку праці, рівнем міжнародної допомоги та державної підтримки, що надається сектору.