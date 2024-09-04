Прогнозы для рынка недвижимости

Специалист по недвижимости Юрий Пита рассказал для 24 Канала, что рынок аренды в Украине очень активен, а спрос является стабильным.

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Юрий Пита Специалист по недвижимости Цены выросли в большинстве регионов Украины, особенно в центральных и западных. Скорее всего, это связано с тем, что покупатели не готовы покупать недвижимость, отдавая предпочтение аренде.

Однако рынок недвижимости все еще неоднороден, потому что в центральных и западных регионах спрос и цены больше.

Хотя необходимо отметить рост предложения и снижение спроса по всей стране, в связи с этим цены в большинстве снижаются. По-прежнему больше интересуются вторичным рынком, первичном рынке нужна государственная поддержка в виде программ,

– сказал он.

Осенью также ожидается увеличение спроса и, соответственно, цен на недвижимость. Состояние рынка будет зависеть от развития событий на фронте, а также от финансовых возможностей населения. Эти факторы неразрывно связаны с общим состоянием украинской экономики, стабильностью рынка труда, уровнем международной помощи и государственной поддержки, предоставляемой сектору.