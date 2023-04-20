Кандидатів у 8,5 раза більше, ніж вакансій: чи можливо зараз ввійти в ІТ

IT-ринок після початку повномасштабного вторгнення приніс Україні рекордні показники експорту. І навіть попри те, що найми IT-фахівців торік скоротилися, втім, цей відсоток незначний. Водночас з'явилося чимало інших проблем, які заважають спеціалістам та початківцям знайти роботу у сфері інформаційних технологій.

Зміни на ринку праці в IT за останній рік

Українська ІТ-індустрія закрила минулий рік із показником експорту – 7,34 мільярда доларів. Це рекордна сума, яку вдалося досягнути вперше з часів незалежності, свідчить статистика НБУ.

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Водночас, за підсумками фахівців Djinni, ринок праці в українському IT-секторі за підсумками 2022 року, а саме наймання IT-персоналу, скоротився на 13%.

Втім, такий показник не є доволі поганий, адже могло бути й гірше.

Крім того, до кінця 2022 року кількість кандидатів, які шукали роботу (активно та пасивно), досягла рекордної позначки 77 тисяч.

А зараз, станом на квітень, в пошуку роботи залишається 82 тисячі кандидатів, водночас вакансії лише 9,5 тисячі. Тобто кандидатів у 8,5 рази більше, ніж самої пропозиції. Хоч до повномасштабного вторгнення все було рівноцінно навпаки.

Але якщо говорити про зарплату, то для більшості вона збереглася на рівні кінця 2021 року.

що для новачків та кандидатів без досвіду середня зарплата залишається на рівні близько

Відповідно до аналітики, зараз зарплатні очікування від найнятих кандидатів у технічну службу знизилися. До прикладу, у січні – березні 2022 року половина прийнятих на роботу кандидатів просили 4,5 тисячі доларів щомісяця з досвідом у 5 – 8 років, а ті, хто має понад 8 років досвіду, просили 5,5 тисячі доларів. А от у 2023 році ці цифри зменшилися на 10%.

Які вакансії зараз найпопулярніші

У коментарі 24 Каналу Анастасія Фролова, регіональна менеджерка SoftServe, розповіла, що одними із найпопулярніших спеціалізацій зараз є традиційні напрямки:

Quality Control,

WebUI,

.Net,

Test Automation,

Java,

Ruby,

DevOps,

Python,

C++.

Крім того, за даними Djinni, за останні 3 місяці сейлзів найняли вдвічі більше, ніж за перший квартал 2022. Також виросли найми маркетологів (на 67%), художників (на 53%) і Flutter програмістів (на 32%). А от найми QA впали на 17%, але QA Automation — на 14% збільшились.

Крім того, кількість працівників в IT-сфері відновлюється. Про це свідчать дані Djinni, за якими у березні кількість наймів є вищою, ніж за попередні шість місяців. Минулого місяця на сайті було зареєстровано майже 1 200 наймів, що на 12% більше, ніж у лютому.

Зарплати урізали, але несуттєво

Дослідження компанії DOU свідчать про те, що попри важку ситуацію минулого року, більшість компаній намагалися повною мірою виконувати свої фінансові зобов’язання.

46% ІТ-фахівців мали перегляд зарплати;

Лише 15% урізали виплати після початку повномасштабного вторгнення;

До прикладу, аутсорсингові та аутстафінгові компанії намагалися зберегти фахівців і виплати на довоєнному рівні, але мають більші плани щодо скорочень персоналу.

Відтак серед опитаних у дослідженні 15% фахівців рівня Lead+ вказали, що їхні компанії планують скорочувати теж фахівців цього року. А от продуктові компанії планують не скорочувати працівників, хіба що дещо зменшити зарплати та бонуси.

Як розповідає Дмитро Качуровський, Сo-founder at Waylight, Lead backend developper at Appotek, зараз зарплати починають знижувати через те, що на ринку багато спеціалістів і висока конкуренція.

За його слова, серед труднощів для українських спеціалістів є заборона покинути країну.

Я проходив співбесіду в декількох європейських Hi-tech стартапах: один у Німеччині, інший у Великобританії. У двох мене були готові взяти, проте відмовились від співпраці, коли дізнались, що я не можу покинути країну,

– додає Дмитро.

Одні із головних проблем для IT

Наш співрозмовник розповів, що є чимало іноземних компаній, які радо беруть українців. Але зараз рівень ризику для них підвищився.

Йдеться про

Ринок падає, відповідно, менше замовлень і менше інвестицій. Через це працівників навпаки скорочують, а недосвічені програмісти не дуже потрібні (найбільша конкуренція йде за мідлів та сіньйорів). Якщо 3 роки тому ти кажеш, що у тебе стартап, і тобі одразу сиплять грошима, то зараз знайти фінансування набагато складніше,

– каже Дмитро.

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Чи справді зараз виникає дефіцит фахівців

Як розповіла Анастасія Фролова, регіональна менеджерка SoftServe в Україні, за період війни, український ІТ-ринок найму перейшов від ринку кандидата, коли компанії конкурували за таланти і їх було недостатньо, до ринку роботодавця, коли вже ІТ-фахівці конкурують за відкриті вакансії компаній.

Анастасія Фролова Регіональна менеджерка SoftServe За нашими даними, за останній рік, кількість кандидатів, які подаються на одну вакансію, зросла вдвічі. Тому зараз в Україні спостерігаємо дефіцит вакансій, а не ІТ-спеціалістів. Ми у SoftServe зараз першочергово закриваємо вакансії з внутрішнього резерву компанії, назовні ж публікуємо досить нішеві вакансії, якщо не маємо таких експертів в компанії. Крім того, рівень місячних винагород ІТ-спеціалістів практично не змінився через війну, вони залишаються на довоєнному рівні.

Як розповіла менеджерка, з початку повномасштабного вторгнення, у компанії тимчасово призупинили виплату лише додаткових бонусів. Однак, вже за два місяці їх відновили.

До слова, продовжують виплачувати щомісячну винагороду ще й тим колегам, яких мобілізували.

Чи можна початківцям працювати в IT без досвіду

За словами Дмитра Качуровського, якщо у людини мало досвіду, або його взагалі немає, то краще спочатку знайти стажування. Тоді шансів знайти роботу стане набагато більше.

Водночас Анастасія Фролова додала, що у них багато років поспіль працює SoftServe Academy. В межах академії створюється велика кількість навчальних рішень для тих, хто хоче потрапити в ІТ або ж підтягнути вже наявні знання чи освоїти інші технологічні напрямки.

До війни ми готували близько 1 400 кваліфікованих випускників наших курсів та програм стажувань щороку і працевлаштовували до 70% з них. Зараз показники звичайно менші через меншу потребу у фахівцях, проте наші навчальні рішення та програми співпраць з університетами залишаються для нас одним з найважливіших каналів пошуку талантів для найму,

– каже співрозмовниця.