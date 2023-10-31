У яких регіонах України найбільша кількість вакансій

Попри те, що значна кількість українських територій досі знаходиться у зоні небезпеки, українська економіка активно відроджується. Завдяки бізнесу з'являються нові робочі місця.

Де легко знайти роботу

Через значну міграцію населення, з'являється дефіцит кваліфікованих кадрів. Відповідно до даних служби зайнятості, цьогоріч на вакансію претендує в середньому 2 людини, торік – 9. Підприємства поступово відроджуються і нарощують темпи, лише з липня по вересень 2023 року на ринку праці з'явилося 20 тисяч нових пропозицій.

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Регіони з найбільшою кількістю вакансій:

Київ – 11 тисяч вакансій.

Львівщина – 11 тисяч.

Дніпровщина – 5 тисяч.

Київщина – 4 тисячі.

Одещина – 4 тисячі.

У яких сферах є найбільша потреба у працівниках:

20% від усіх пропозицій на ринку праці – це вакансії для робітників переробної промисловості;

16% – гуртова та роздрібна торгівля;

10% – сфера освіти;

10% – транспортна галузь;

10% – пошта;

8% – сфера охорони здоров'я.

Які зарплати пропонують українцям зараз

Заробітна плата на пряму залежить від роду діяльності людини. Зараз на ринку праці така середня зарплата:

керівники і менеджери вищої ланки можуть отримати 13 тисяч гривень;

працівники, які працюють з інструментом – 12 тисяч гривень;

робітники сфери торгівлі – 11 тисяч гривень.

Роботодавці пропонують своїм робітникам середню заробітну плату у розмірі 11 тисяч гривень. Однак, з часом ситуація буде змінюватися. У 2024 році зростатиме мінімальна заробітна плата і, до того ж працедавці розуміють, що для утримання кваліфікованих кадрів, зарплата має бути вищою. Отже, ймовірно, оплата праці з часом зростатиме.