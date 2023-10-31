Де легко знайти роботу

Через значну міграцію населення, з'являється дефіцит кваліфікованих кадрів. Відповідно до даних служби зайнятості, цьогоріч на вакансію претендує в середньому 2 людини, торік – 9. Підприємства поступово відроджуються і нарощують темпи, лише з липня по вересень 2023 року на ринку праці з'явилося 20 тисяч нових пропозицій.

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Регіони з найбільшою кількістю вакансій:

  • Київ – 11 тисяч вакансій.
  • Львівщина – 11 тисяч.
  • Дніпровщина – 5 тисяч.
  • Київщина – 4 тисячі.
  • Одещина – 4 тисячі.

У яких сферах є найбільша потреба у працівниках:

  • 20% від усіх пропозицій на ринку праці – це вакансії для робітників переробної промисловості;
  • 16% – гуртова та роздрібна торгівля;
  • 10% – сфера освіти;
  • 10% – транспортна галузь;
  • 10% – пошта;
  • 8% – сфера охорони здоров'я.

Які зарплати пропонують українцям зараз

Заробітна плата на пряму залежить від роду діяльності людини. Зараз на ринку праці така середня зарплата:

  • керівники і менеджери вищої ланки можуть отримати 13 тисяч гривень;
  • працівники, які працюють з інструментом – 12 тисяч гривень;
  • робітники сфери торгівлі – 11 тисяч гривень.

Роботодавці пропонують своїм робітникам середню заробітну плату у розмірі 11 тисяч гривень. Однак, з часом ситуація буде змінюватися. У 2024 році зростатиме мінімальна заробітна плата і, до того ж працедавці розуміють, що для утримання кваліфікованих кадрів, зарплата має бути вищою. Отже, ймовірно, оплата праці з часом зростатиме.