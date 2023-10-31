Де легко знайти роботу

Через значну міграцію населення, з'являється дефіцит кваліфікованих кадрів. Відповідно до даних служби зайнятості, цьогоріч на вакансію претендує в середньому 2 людини, торік – 9. Підприємства поступово відроджуються і нарощують темпи, лише з липня по вересень 2023 року на ринку праці з'явилося 20 тисяч нових пропозицій.

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Регіони з найбільшою кількістю вакансій:

Київ – 11 тисяч вакансій.

Львівщина – 11 тисяч.

Дніпровщина – 5 тисяч.

Київщина – 4 тисячі.

Одещина – 4 тисячі.

У яких сферах є найбільша потреба у працівниках:

20% від усіх пропозицій на ринку праці – це вакансії для робітників переробної промисловості;

16% – гуртова та роздрібна торгівля;

10% – сфера освіти;

10% – транспортна галузь;

10% – пошта;

8% – сфера охорони здоров'я.

Які зарплати пропонують українцям зараз

Заробітна плата на пряму залежить від роду діяльності людини. Зараз на ринку праці така середня зарплата:

керівники і менеджери вищої ланки можуть отримати 13 тисяч гривень;

працівники, які працюють з інструментом – 12 тисяч гривень;

робітники сфери торгівлі – 11 тисяч гривень.

Роботодавці пропонують своїм робітникам середню заробітну плату у розмірі 11 тисяч гривень. Однак, з часом ситуація буде змінюватися. У 2024 році зростатиме мінімальна заробітна плата і, до того ж працедавці розуміють, що для утримання кваліфікованих кадрів, зарплата має бути вищою. Отже, ймовірно, оплата праці з часом зростатиме.