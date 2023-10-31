Де легко знайти роботу
Через значну міграцію населення, з'являється дефіцит кваліфікованих кадрів. Відповідно до даних служби зайнятості, цьогоріч на вакансію претендує в середньому 2 людини, торік – 9. Підприємства поступово відроджуються і нарощують темпи, лише з липня по вересень 2023 року на ринку праці з'явилося 20 тисяч нових пропозицій.
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Регіони з найбільшою кількістю вакансій:
- Київ – 11 тисяч вакансій.
- Львівщина – 11 тисяч.
- Дніпровщина – 5 тисяч.
- Київщина – 4 тисячі.
- Одещина – 4 тисячі.
У яких сферах є найбільша потреба у працівниках:
- 20% від усіх пропозицій на ринку праці – це вакансії для робітників переробної промисловості;
- 16% – гуртова та роздрібна торгівля;
- 10% – сфера освіти;
- 10% – транспортна галузь;
- 10% – пошта;
- 8% – сфера охорони здоров'я.
Які зарплати пропонують українцям зараз
Заробітна плата на пряму залежить від роду діяльності людини. Зараз на ринку праці така середня зарплата:
- керівники і менеджери вищої ланки можуть отримати 13 тисяч гривень;
- працівники, які працюють з інструментом – 12 тисяч гривень;
- робітники сфери торгівлі – 11 тисяч гривень.
Роботодавці пропонують своїм робітникам середню заробітну плату у розмірі 11 тисяч гривень. Однак, з часом ситуація буде змінюватися. У 2024 році зростатиме мінімальна заробітна плата і, до того ж працедавці розуміють, що для утримання кваліфікованих кадрів, зарплата має бути вищою. Отже, ймовірно, оплата праці з часом зростатиме.