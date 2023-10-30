Яким буде курс 31 жовтня

Тенденція спаду курсу продовжується. На 31 жовтня НБУ встановив значення долара на рівні – 36,36. Це на 0,055 менше ніж у попередній день.

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Найнижче значення курсу протягом жовтня було 17 числа – 36,32 гривні. Євро, своєю чергою, зріс на 18 копійок. Курс на 31 жовтня становитиме – 38,56 гривні.

Ситуація на фінансовому ринку 30 жовтня

Сьогодні на міжбанку курс долара впав і набув таких значень:

купівля – 36,33 гривні за долар;

продаж – 36,35 гривні за долар.

В середньому у банках і обмінниках долар сьогодні продавали за 38 гривень, купували валюту за 37,41 гривні.

Ситуація на готівковому ринку у першій половині дня склалася така:

долар обмінники купували за 37,52 гривні, продавали за 37,9 гривні;

євро у обмінниках продавався за 40,42 гривні, а купувався за 39,94 гривні.

Яким буде курс цього тижня

Варто розуміти, що сильні коливання валюти на початку осені були пов'язані з підвищеним попитом з боку українців. Тому поступове зниження курсу більш ніж закономірне явище. Банкір Анна Золотько пояснила, якою буде ситуація на ринку валют на цьому тижні, повідомляє 24 Канал.