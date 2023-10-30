Чи буде підвищення пенсії у листопаді

Зростання соцвиплат до кінця 2023 року відбуватися не буде. Наступне підвищення заплановане аж у наступному році. Зокрема, з 1 січня зросте мінімальна пенсія з 2 093 гривень до 2 361 гривні.

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Індексація пенсійних виплат відбуватиметься у березні 2024 року. Однак, потрібно розуміти, що проведення перерахунку можливе лише за умови позитивних сценаріїв на фронті.

Які пенсії по інвалідності в Україні зараз

На розмір цієї виплати впливає група, яку особі призначила спеціальна комісія. Зараз українці отримують таку пенсію по інвалідності, відповідно до вікової:

I група – 100%;

II група – 90%;

III група – 50%.

Мінімальні виплати по інвалідності зараз такі:

I група отримує мінімум 2 300 гривень.

II та III групи, за умови, що особа не працює – 2 100 гривень;

II та III групи, для громадянина, який працює – 2 093 гривні.

Зверніть увагу! На пенсії по інвалідності також впливає як саме особа набула каліцтво. Зокрема, військові та ліквідатори ЧАЕС отримують збільшені виплати.