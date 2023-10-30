Чи буде підвищення пенсії у листопаді
Зростання соцвиплат до кінця 2023 року відбуватися не буде. Наступне підвищення заплановане аж у наступному році. Зокрема, з 1 січня зросте мінімальна пенсія з 2 093 гривень до 2 361 гривні.
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Індексація пенсійних виплат відбуватиметься у березні 2024 року. Однак, потрібно розуміти, що проведення перерахунку можливе лише за умови позитивних сценаріїв на фронті.
Які пенсії по інвалідності в Україні зараз
На розмір цієї виплати впливає група, яку особі призначила спеціальна комісія. Зараз українці отримують таку пенсію по інвалідності, відповідно до вікової:
- I група – 100%;
- II група – 90%;
- III група – 50%.
Мінімальні виплати по інвалідності зараз такі:
- I група отримує мінімум 2 300 гривень.
- II та III групи, за умови, що особа не працює – 2 100 гривень;
- II та III групи, для громадянина, який працює – 2 093 гривні.