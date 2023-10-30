Каким будет курс 31 октября

Тенденция спада курса продолжается. На 31 октября НБУ установил значение доллара на уровне – 36,36. Это на 0,055 меньше, чем в предыдущий день.

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Самое низкое значение курса в течение октября было 17 числа – 36,32 гривны. Евро, в свою очередь, вырос на 18 копеек. Его курс на 31 октября составит – 38,56 гривны.

Ситуация на финансовом рынке 30 октября

Сегодня на межбанке курс доллара упал и приобрел следующие значения:

покупка – 36,33 гривны за доллар;

продажа – 36,35 гривны за доллар.

В среднем в банках и обменниках доллар сегодня продавали за 38 гривен, покупали валюту за 37,41 гривны.

Ситуация на наличном рынке в первой половине дня сложилась следующим образом:

доллар обменники покупали за 37,52 гривны, продавали за 37,9 гривны;

евро в обменниках продавался за 40,42 гривны, а покупался за 39,94 гривны.

Каким будет курс на этой неделе

Следует понимать, что сильные колебания валюты в начале осени были связаны с повышенным спросом украинцев. Поэтому постепенное понижение курса более чем закономерное явление. Банкир Анна Золотько объяснила, какой будет ситуация на рынке валют на этой неделе, сообщает 24 Канал.