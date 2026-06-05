172 000 нових робочих місць лише за травень: що відомо про ринок праці у США

За травень у США додалося 172 тисячі робочих місць попри стабільний рівень безробіття. Зокрема на тлі економічних викликів через війну в Ірані ринок праці у країні залишається стабільним.

Ринок праці у США

Про те, чи вплинула на економіку США війна на Близькому Сході, пише The Guardian.

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Попри те, що рівень безробіття у США залишається стабільним – 4,3%, у травні роботодавці держави створили 172 000 робочих місць. Тобто через наслідки війни в Ірані, зокрема економічну невизначеність та зростання інфляції, ринок праці США все одно залишається стабільним.

Зазначається, що спочатку економісти прогнозували +80 тисяч робочих місць з незмінним рівнем безробіття. Однак попередні дані за березень і квітень теж довелося переглядати. Показники зросли.

Суттєве зростання кількості робочих місць протягом травня було у сфері дозвілля (+70 тисяч місць), з урахуванням 48 нових робочих місць для сфери громадського харчування. Зокрема зросла зайнятість у місцевому самоврядуванні та охороні здоров'я.

Економіка США

Із загально економікою ситуація трохи складніша. Якщо точніше, йдеться про Федеральну резервну систему (ФРС). Центробанк має тиск від Білого дому щодо зниження процентних ставок.

Зазвичай ФРС знижує ставки як реакцію на слабкий ринок праці. У такий спосіб вдається стимулювати економіку, хоча є ризик підвищення цін. Водночас у нинішній ситуації все навпаки, адже з'являються нові робочі місця і відповідно ростуть ціни. Тож обґрунтувати зниження процентних ставок, яке вимагають в Білому домі, буде складно.

Водночас за статистикою Міністерства праці у квітні кількість вакансій зросла до 7,6 мільйона. Кількість тих, хто звільнився, або кого скоротили, залишилась майже незмінною.

У травні найм був більш широкомасштабним, ніж ми бачили за останні кілька років.Ринок праці продовжує демонструвати стійку динаміку напередодні літнього сезону найму,

– пояснювала Нела Річардсон, головна економістка ADP.

Зокрема економісти прогнозують, що ФРС не змінить ставки.

Нагадаємо, раніше США оголосили про запровадження нових мит на імпорт. Під тарифи можуть потрапити основні торгівельні партнери держави.

Зокрема Швейцарія досі працює зі США щодо угоди. Там зазначають, що хочуть врегулювати економічні відносини між країнами. Водночас в адміністрації Трампа планують запровадити додаткові мита для товарів, які нібито виробляють з використанням примусової праці.

Відомо, що Швейцарія відкидає ці звинувачення. Зокрема у планах США запровадити мито в 10% на всі товари з ЄС.