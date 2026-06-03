У Європі під загрозою сотні тисяч робочих місць: чому ЄС змінює економічні плани

Зміни у промисловості та наслідки війни в Ірані змушують Європу змінювати підхід до економіки. Зокрема найближчим часом Єврокомісія пропонує звернути увагу на ситуацію з дефіцитом робочої сили.

Що буде з робочими місцями в Європі?

Про те, як і чому змінюється ситуація на ринку праці, пише POLITICO.

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Єврокомісія хоче попередити країни ЄС про те, що найближчими роками держави ризикують втратити багато робочих місць.

Це пов'язано з економічними викликами та ненегативним впливом на економіку таких факторів:

високі ціни на пальне;

реструктуризація промисловості;

зелений перехід.

Важливо! Зелений перехід – це трансформація економіки, транспорту та енергетики. Мета процесу – з допомогою певних рішень та заходів зупинити глобальні зміни клімату й зберегти довкілля.

Конкурентоспроможність Європи не буде побудована лише технологіями, капіталом чи фінансовим регулюванням. Її будуть будувати люди, навички, які вони розвивають, та можливості, які ми створюємо для них, щоб вони могли повноцінно робити свій внесок у наші економіки та суспільства,

– пояснила виконавчий віцепрезидент Комісії з питань кваліфікації Роксана Мінзату.

Одна з причин втрати робочих місць – американсько-ізраїльська війна, яка поки не завершується, але продовжує впливати на ціни на нафту. Тож, за прогнозом Комісії, тиск на ціни енергоносіїв у 2026 році поставить під загрозу до 560 тисяч робочих місць. Сектори, які найбільше постраждають від цього:

будівництво;

металургія;

хімічна промисловість;

транспорт.

Зокрема слабша економіка змінила прогнози ЄС щодо безробіття. За планом від минулої осені було встановлено, що рівень безробіття становитиме 5,9% у 2026 році та 5,8% у 2027 році. Однак нині обидва показники замінили на 6%.

Тож, у Весняному пакеті Європейського семестру з економічними та політичними рекомендаціями для країн ЄС мають переключити увагу на питання робочої сили та дефіциту кваліфікованих кадрів.

Які сектори мають найбільший тиск?

Для європейського автомобільного сектору, який є основним для економіки Німеччини, під загрозою 600 тисяч робочих місць. Причиною є те, що галузь бореться з переходом від автомобілів з двигунами внутрішнього згорання та конкуренцією з боку Китаю.

Зокрема в акумуляторній галузі робочі місця можуть скоротитись на 85 тисяч.

Ринковий тиск також впливає на сектор виробництва сонячної енергії, що забезпечує майже 59 тисяч робочих місць.

Тож, попри плани Європи на стимулювання внутрішнього виробництва, нині основне питання в тому, чи не втрачає ЄС позиції у стратегічних галузях промисловості. Зокрема на тлі конкурентів – США та Китаю.

Як впливає кваліфікація працівників?

Однак важливим залишається питання кваліфікації кадрів. Адже ще у 2023 році 68% середніх компаній повідомляли про дефіцит кваліфікованих кадрів. У 2024 році показник у 77% свідчив не лише про дефіцит робочої сили, а й про перешкоди до інвестицій.

Тобто економічна стійкість залежатиме від інвестування в людський капітал.

Інвестування в людей – це найсильніша стратегія конкурентоспроможності Європи та основа Союзу, який може перевершити інновації, конкурувати та витримувати будь-які виклики,

– зазначила Роксана Мінзату.

Тож, рекомендації ЄС матимуть акцент на темах:

освіта;

професійна підготовка;

навчання дорослих;

навички STEM;

перекваліфікація.

У такий спосіб хочуть звернути увагу на людський капітал, який в загальному визначає капіталоспроможність.

Що відомо про ринок праці в Україні?

Через дефіцит кадрів Україна може залучити трудових мігрантів. У суспільстві тема викликає суперечки. Однак економіст Олег Пендзин у коментарі для 24 Каналу пояснив, що трудові мігранти потрібні, як можливість для відновлення економіки.

Зокрема це пов'язано з тим, що з України виїхало майже 8,5 мільйона людей, із яких 5 мільйонів – це робочі руки. Але повернуться до України у кращому випадку 10 – 15% від людей, що виїхали у 2022 році.

Важливо також враховувати, що ситуація на українському ринку праці формується під впливом кількох криз. Наприклад, це війна та мобілізація. Так, майже 75% бізнесу мають труднощі із закриттям вакансій.