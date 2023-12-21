Долар у січні: яким буде курс в банках та обмінниках у новому році

У січні на валютний ринок тиснутиме кілька важливих факторів. Не варто недооцінювати і вплив військових дій на фінансовий сектор.

Що буде з курсом у січні

Банкір Тарас Лєсовий розповів у коментарі 24 Каналу, що у січні на валютному ринку може зберегтися ситуація відносної стабільності курсів та шлях до мінімізації міжкурсової різниц.

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Очікується, що основні грудневі зміни, як, наприклад, скасування обмежень на готівковому ринку та м’яке втручання регулятора на міжбанк для досягнення щонайменше балансу між попитом і пропозицією триватиме і на початку року.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Наразі немає жодних ознак для "стурбованості": міжнародні валютні резерви України становлять майже 39 мільярдів доларів – цього цілком достатньо досить тривалий час підтримувати баланс на валютному ринку. А обсяги міжнародної допомоги навряд чи будуть меншими за озвучені урядом 41 мільярдів доларівна рік.

Лєсовий вважає, що після "бурхливих" свят на валютному ринку спостерігається стагнація: коли курсові зміни є незначними та більш-менш прогнозованими. Крім того, можна очікувати, що роль регулятора залишатиметься досить вагомою, адже "вільне" курсоутворення на міжбанку відбувається під ретельним його наглядом.

Обсяги очікуваної макрофінансової допомоги у 2024 році, які можуть наситити бюджет та суттєво скоротити різницю між видатками та доходами, а також розв’язання проблем з експортом / імпортом на західних кордонах країни,

– зазначає банкір

Ще один вагомий аспект, що опосередковано впливатиме на валютний ринок – це ситуація на фронті вкупі з наслідками можливих ворожих атак на об’єкти критичної інфраструктури. На жаль, передбачити наслідки зараз не можливо.

Валютний ринок у новому році

Загалом, аналізуючи економічні чинники, можна припустити, що у січні ситуація на валютному ринку докорінно не зміниться. Лєсовий окреслив якою буде ситуація у січні:

Триватиме шлях на зближення курсів міжбанку та готівкового ринку, різниця між якими може бути на рівні 0,3 – 0,4 гривні.

Курсовий коридор на міжбанку вірогідно залишиться на рівні кінця грудня.

Готівковий ринок при формуванні курсів орієнтуватиметься насамперед на безготівковий.

Будь-які курсові зміни як на міжбанку, так і на готівковому ринку будуть незначними, хоч і різноспрямованими, але не перевищать 0,2 гривні.

Припускаємо, що на ринку буде відсутній ажіотаж, а відтак регулятор для збереження балансу між покупцями й продавцями може значно зменшити обсяги валютних інтервенцій.

Таким чином, наразі існує достатньо економічних підстав того, щоб у січні очікувати відносну стабільність на валютному ринку. Коливання курсу хоч і будуть, але їх можна назвати незначними.