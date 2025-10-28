Рішення щодо імпорту газу: Зеленський доручив забезпечити 100% фінансування

Президент України Володимир Зеленський доручив забезпечити невідкладно 100 % фінансування для імпорту газу. Зокрема вже є 70 %, і є розуміння, як акумулювати необхідну суму.

Що відомо про імпорт газу?

Це відбулося під час наради з урядовцями щодо результатів уряду України за сто днів роботи, пише 24 Канал з посиланням на українського лідера.

Він розповів, що міністри закордонних справ та енергетики мають забезпечити повну реалізацію домовленостей з Німеччиною, Норвегією, Італією, Нідерландами та Єврокомісією щодо фінансування та постачання необхідного обладнання для генерації електрики.

Володимир Зеленський Президент України Оборона, захист та відновлення енергетики, підтримка наших людей, домовленості з партнерами, тиск на Росію і захист від її агресивного впливу – у кожного з урядовців мають бути чіткі результати за цими напрямами. Звітуватимуть регулярно і саме в такому широкому форматі спільної розмови.

Крім того, віцепремʼєр-міністр з відновлення доповів щодо стану робіт у регіонах.

Важливо, що Україна навіть у надзвичайно складних умовах реалізовує такі інфраструктурні проєкти, як відновлення водопостачання для Миколаєва, міст Дніпровщини,

– наголосив Зеленський.

Ба більше, премʼєр-міністр доповіла щодо роботи урядових програм підтримки прифронтових територій:

життя в громадах; роботи бізнесу; оборонних заходів.

Зверніть увагу! Темп реалізації цих програм достатньо високий.

Раніше зокрема повідомлялося, що Україна шукає 2 мільярди євро для імпорту газу. Про це говорила Юлія Свириденко. Він необхідний країні через російські атаки

Кошти планують залучити через внутрішні резерви та допомогу партнерів. Зокрема гроші надали Норвегія та Німеччина.

Що ще говорив Зеленський?