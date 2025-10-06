Активи колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Володимира Олійника конфіскують в дохід держави. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила апеляційну скаргу Міністерства юстиції.

Які активи Олійника конфіскують?

Мова йде про апеляційну скаргу на рішення ВАКС від 4 вересня 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство юстиції.

Рішенням суду першої інстанції було частково задоволено позовну заяву Мін’юсту до Олійника про застосування санкцій,

– зазначили у відомстві.

Раніше міністерство отримало відмову щодо стягнення на користь держави частки корпоративних прав в компанії "Е.С.П. ТЕХНОЛОГІЇ", якою володіє дружина ексдепутата Людмила Олійник.

Нове рішення суду дозволяє стягнути в дохід держави такі активи Олійника:

6 об’єктів нерухомості, які знаходяться в місті Черкаси;

1 об’єкт нерухомого майна у Київські області;

моторне прогулянкове судно;

частку корпоративних прав в ТОВ "Е.С.П. ТЕХНОЛОГІЇ".

Постанова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду набирає законної сили негайно після її проголошення та не підлягає оскарженню в касаційному порядку,

– наголосили в Мін'юсті.

Що відомо про Володимира Олійника?

Володимир Олійник був народним депутатом України VII скликання від "Партії регіонів".

У Міністерстві юстиції\ нагадали, що саме він був одним із засновників організації антиукраїнського спрямування – "Комітету спасіння України".

Олійник утік з України до Росії. Там ексрегіонал подав судовий позов до Дорогомиловського районного суду Москви, вимагаючи визнати події в Україні 2014 року державним переворотом. У 2016 році суд підтримав його позов.

Зауважимо, що колишній нардеп активно долучився до російських пропагандистських програм.

В своїх виступах В. Олійник публічно підтримує та поширює наративи російської пропаганди з метою формування спотвореної позиції на події, які відбуваються в Україні,

– додали в Міністерстві юстиції.

Зокрема, ще у 2018 році в ефірі одного з телеканалів пропагандистів, за даними "Обозревателя", Олійник заявляв, що в Україні владу буцімто захопила агресивна меншість, "онуки й діти поліцаїв і бандерівців".

