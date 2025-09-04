Які вагони отримає Україна?
Йдеться про законопроєкт №13442. Згідно з ним, Україна отримає 1592 вантажні вагони різних типів – криті, напіввагони, платформи та цистерни. Загальна їхня вартість оцінюється приблизно у 2,2 мільярди гривень. Середній вік вагонів – 14 років, а експлуатаційний термін розрахований до 2047 року, передає 24 Канал.
Власниками цих вагонів є підсанкційні резиденти Росії. Примусове вилучення забезпечить їх перехід у державну власність України. Фактично вагонами вже користується Укрзалізниця,
– повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.
Чиє майно підлягає компенсації?
Серед компаній-власників, чиє майно підлягає конфіскації:
- ВЕБ-Лізинг,
- ВЕБ.Росії,
- Державна транспортна лізингова компанія,
- Норд,
- Облдорснаб,
- Органічний синтез,
- Газпромтранс,
- Фінансбізнесгруп,
- Трансконтейнер.
Важливо. У РНБО під час ухвалення рішення у липні зазначили, що конфіскація здійснюється з метою мобілізації фінансових ресурсів держави та для припинення доступу Росії до економічних ресурсів, які можуть використовуватися у війні.
За даними галузевого видання ЦТС, у грудні 2024 року заарештовані російські вантажні вагони вже стали найбільш використовуваним парком Укрзалізниці.
Що треба знати про конфісковане майно Росії?
- ЄС заморозив понад 200 мільярдів євро російських активів на тлі повномасштабної війни в Україну та не планує розблоковувати ці гроші навіть у разі припинення вогню.
- Кошти залишатимуться заблокованими доти, доки Росія не відшкодує Україні завдані під час війни збитки.
- Наразі Єврокомісія розробляє механізм передачі активів Росії на відбудову України, уникаючи прямої конфіскації. Один із варіантів – перевести їх у більш ризикові інвестиції.
- Водночас не всі лідери ЄС підтримують ініціативу конфіскації активів Росії. Зокрема, прем'єр Бельгії Барт де Вевер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступають за те, щоб кошти залишалися в банку Euroclear до укладення мирної угоди.