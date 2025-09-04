Які вагони отримає Україна?

Йдеться про законопроєкт №13442. Згідно з ним, Україна отримає 1592 вантажні вагони різних типів – криті, напіввагони, платформи та цистерни. Загальна їхня вартість оцінюється приблизно у 2,2 мільярди гривень. Середній вік вагонів – 14 років, а експлуатаційний термін розрахований до 2047 року, передає 24 Канал.

Власниками цих вагонів є підсанкційні резиденти Росії. Примусове вилучення забезпечить їх перехід у державну власність України. Фактично вагонами вже користується Укрзалізниця,
– повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Чиє майно підлягає компенсації?

Серед компаній-власників, чиє майно підлягає конфіскації:

  • ВЕБ-Лізинг,
  • ВЕБ.Росії,
  • Державна транспортна лізингова компанія,
  • Норд,
  • Облдорснаб,
  • Органічний синтез,
  • Газпромтранс,
  • Фінансбізнесгруп,
  • Трансконтейнер.

Важливо. У РНБО під час ухвалення рішення у липні зазначили, що конфіскація здійснюється з метою мобілізації фінансових ресурсів держави та для припинення доступу Росії до економічних ресурсів, які можуть використовуватися у війні.

За даними галузевого видання ЦТС, у грудні 2024 року заарештовані російські вантажні вагони вже стали найбільш використовуваним парком Укрзалізниці.

Що треба знати про конфісковане майно Росії?

  • ЄС заморозив понад 200 мільярдів євро російських активів на тлі повномасштабної війни в Україну та не планує розблоковувати ці гроші навіть у разі припинення вогню.
  • Кошти залишатимуться заблокованими доти, доки Росія не відшкодує Україні завдані під час війни збитки.
  • Наразі Єврокомісія розробляє механізм передачі активів Росії на відбудову України, уникаючи прямої конфіскації. Один із варіантів – перевести їх у більш ризикові інвестиції.
  • Водночас не всі лідери ЄС підтримують ініціативу конфіскації активів Росії. Зокрема, прем'єр Бельгії Барт де Вевер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступають за те, щоб кошти залишалися в банку Euroclear до укладення мирної угоди.