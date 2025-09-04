Які вагони отримає Україна?

Йдеться про законопроєкт №13442. Згідно з ним, Україна отримає 1592 вантажні вагони різних типів – криті, напіввагони, платформи та цистерни. Загальна їхня вартість оцінюється приблизно у 2,2 мільярди гривень. Середній вік вагонів – 14 років, а експлуатаційний термін розрахований до 2047 року, передає 24 Канал.

Дивіться також Фактично увійшла в стадію технічної стагнації: у Росії розповіли про стан економіки

Власниками цих вагонів є підсанкційні резиденти Росії. Примусове вилучення забезпечить їх перехід у державну власність України. Фактично вагонами вже користується Укрзалізниця,

– повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Чиє майно підлягає компенсації?

Серед компаній-власників, чиє майно підлягає конфіскації:

ВЕБ-Лізинг,

ВЕБ.Росії,

Державна транспортна лізингова компанія,

Норд,

Облдорснаб,

Органічний синтез,

Газпромтранс,

Фінансбізнесгруп,

Трансконтейнер.

Важливо. У РНБО під час ухвалення рішення у липні зазначили, що конфіскація здійснюється з метою мобілізації фінансових ресурсів держави та для припинення доступу Росії до економічних ресурсів, які можуть використовуватися у війні.

За даними галузевого видання ЦТС, у грудні 2024 року заарештовані російські вантажні вагони вже стали найбільш використовуваним парком Укрзалізниці.

Що треба знати про конфісковане майно Росії?