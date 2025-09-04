Какие вагоны получит Украина?

Речь идет о законопроекте №13442. Согласно ему, Украина получит 1592 грузовые вагоны различных типов – крытые, полувагоны, платформы и цистерны. Общая их стоимость оценивается примерно в 2,2 миллиарда гривен. Средний возраст вагонов – 14 лет, а эксплуатационный срок рассчитан до 2047 года, передает 24 Канал.

Смотрите также Фактически вошла в стадию технической стагнации: в России рассказали о состоянии экономики

Владельцами этих вагонов являются подсанкционные резиденты России. Принудительное изъятие обеспечит их переход в государственную собственность Украины. Фактически вагонами уже пользуется Укрзализныця,

– сообщил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Чье имущество подлежит компенсации?

Среди компаний-владельцев, чье имущество подлежит конфискации:

ВЭБ-Лизинг,

ВЭБ.России,

Государственная транспортная лизинговая компания,

Норд,

Облдорснаб,

Органический синтез,

Газпромтранс,

Финансбизнесгрупп,

Трансконтейнер.

Важно. В СНБО при принятии решения в июле отметили, что конфискация осуществляется с целью мобилизации финансовых ресурсов государства и для прекращения доступа России к экономическим ресурсам, которые могут использоваться в войне.

По данным отраслевого издания ЦТС, в декабре 2024 года арестованные российские грузовые вагоны уже стали наиболее используемым парком Укрзализныци.

Что надо знать о конфискованном имуществе России?