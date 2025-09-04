Какие вагоны получит Украина?
Речь идет о законопроекте №13442. Согласно ему, Украина получит 1592 грузовые вагоны различных типов – крытые, полувагоны, платформы и цистерны. Общая их стоимость оценивается примерно в 2,2 миллиарда гривен. Средний возраст вагонов – 14 лет, а эксплуатационный срок рассчитан до 2047 года, передает 24 Канал.
Владельцами этих вагонов являются подсанкционные резиденты России. Принудительное изъятие обеспечит их переход в государственную собственность Украины. Фактически вагонами уже пользуется Укрзализныця,
– сообщил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
Чье имущество подлежит компенсации?
Среди компаний-владельцев, чье имущество подлежит конфискации:
- ВЭБ-Лизинг,
- ВЭБ.России,
- Государственная транспортная лизинговая компания,
- Норд,
- Облдорснаб,
- Органический синтез,
- Газпромтранс,
- Финансбизнесгрупп,
- Трансконтейнер.
Важно. В СНБО при принятии решения в июле отметили, что конфискация осуществляется с целью мобилизации финансовых ресурсов государства и для прекращения доступа России к экономическим ресурсам, которые могут использоваться в войне.
По данным отраслевого издания ЦТС, в декабре 2024 года арестованные российские грузовые вагоны уже стали наиболее используемым парком Укрзализныци.
Что надо знать о конфискованном имуществе России?
- ЕС заморозил более 200 миллиардов евро российских активов на фоне полномасштабной войны в Украине и не планирует разблокировать эти деньги даже в случае прекращения огня.
- Средства будут оставаться заблокированными до тех пор, пока Россия не возместит Украине нанесенный во время войны ущерб.
- Сейчас Еврокомиссия разрабатывает механизм передачи активов России на восстановление Украины, избегая прямой конфискации. Один из вариантов – перевести их в более рисковые инвестиции.
- В то же время не все лидеры ЕС поддерживают инициативу конфискации активов России. В частности, премьер Бельгии Барт де Вевер и канцлер Германии Фридрих Мерц выступают за то, чтобы средства оставались в банке Euroclear до заключения мирного соглашения.