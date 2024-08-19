У новий тиждень з оновленими курсами: НБУ підвищив вартість американської валюти

Офіційний курс долара виріс за вихідні на 8 копійок. Завтра, 20 серпня, ріст вартості продовжиться. Водночас курс євро залишився фактично без змін, але невдовзі ціна може суттєво подорожчати.

Офіційний курс 19 серпня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,21 гривні за долар. Тобто ціна валюти виросла на 8 копійок.

Читайте також Чи вплинуть нові транші на зростання курсу долара

Офіційний курс євро натомість становить 45,29 гривні за євро. Відповідно, ціна цієї валюти впала на 1 копійку.

Станом на 20 серпня, курс від НБУ буде такий:

долар – 41,30 гривні,

євро – 45,60 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 19 серпня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41 гривні , а продаж – 41,50 гривні .

купівля – , а продаж – . В обмінниках: купівля – на рівні 41,20 гривні , а продаж – 41,60 гривні .

купівля – на рівні , а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,34 гривні, а продаж – 41,45 гривні.

Скільки НБУ продав валюти за останній тиждень

Впродовж минулого тижня, з 12 по 16 серпня, Нацбанк продав майже 520 мільйонів доларів.

Цікаво! Ця сума на 22,6 мільйона доларів менше, ніж тижнем перед цим. А від початку року регулятор продав 19 мільярдів доларів та купив 118,6 мільйона доларів.

Водночас за прогнозом банкіра Тараса Лєсового, з якими він поділився з 24 Каналом, цього тижня на міжбанку можуть сформуватися такі коридори валютних коливань:

долар – 41 – 41,70 гривні,

– 41 – 41,70 гривні, євро – 43,50 – 45,50 гривні