Офіційний курс 19 серпня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,21 гривні за долар. Тобто ціна валюти виросла на 8 копійок.

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Офіційний курс євро натомість становить 45,29 гривні за євро. Відповідно, ціна цієї валюти впала на 1 копійку.

Станом на 20 серпня, курс від НБУ буде такий:

долар – 41,30 гривні,

євро – 45,60 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 19 серпня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41 гривні , а продаж – 41,50 гривні .

купівля – , а продаж – . В обмінниках: купівля – на рівні 41,20 гривні , а продаж – 41,60 гривні .

купівля – на рівні , а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,34 гривні, а продаж – 41,45 гривні.

Скільки НБУ продав валюти за останній тиждень

Впродовж минулого тижня, з 12 по 16 серпня, Нацбанк продав майже 520 мільйонів доларів.

Цікаво! Ця сума на 22,6 мільйона доларів менше, ніж тижнем перед цим. А від початку року регулятор продав 19 мільярдів доларів та купив 118,6 мільйона доларів.

Водночас за прогнозом банкіра Тараса Лєсового, з якими він поділився з 24 Каналом, цього тижня на міжбанку можуть сформуватися такі коридори валютних коливань:

долар – 41 – 41,70 гривні,

– 41 – 41,70 гривні, євро – 43,50 – 45,50 гривні

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