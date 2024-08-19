Офіційний курс 19 серпня
За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,21 гривні за долар. Тобто ціна валюти виросла на 8 копійок.
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Офіційний курс євро натомість становить 45,29 гривні за євро. Відповідно, ціна цієї валюти впала на 1 копійку.
Станом на 20 серпня, курс від НБУ буде такий:
- долар – 41,30 гривні,
- євро – 45,60 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 19 серпня курс долара на готівковому ринку становив:
- У банках: купівля – 41 гривні, а продаж – 41,50 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 41,20 гривні, а продаж – 41,60 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 41,34 гривні, а продаж – 41,45 гривні.
Скільки НБУ продав валюти за останній тиждень
Впродовж минулого тижня, з 12 по 16 серпня, Нацбанк продав майже 520 мільйонів доларів.
Цікаво! Ця сума на 22,6 мільйона доларів менше, ніж тижнем перед цим. А від початку року регулятор продав 19 мільярдів доларів та купив 118,6 мільйона доларів.
Водночас за прогнозом банкіра Тараса Лєсового, з якими він поділився з 24 Каналом, цього тижня на міжбанку можуть сформуватися такі коридори валютних коливань:
- долар – 41 – 41,70 гривні,
- євро – 43,50 – 45,50 гривні