Официальный курс 19 августа

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,21 гривны за доллар. То есть цена валюты выросла на 8 копеек.

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Официальный курс евро взамен составляет 45,29 гривны за евро. Соответственно, цена этой валюты упала на 1 копейку.

По состоянию на 20 августа, курс от НБУ будет такой:

доллар – 41,30 гривны,

евро – 45,60 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 19 августа курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41 гривны , а продажа – 41,50 гривны .

покупка – , а продажа – . В обменниках: покупка – на уровне 41,20 гривны , а продажа – 41,60 гривны .

покупка – на уровне , а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,34 гривны, а продажа – 41,45 гривны.

Сколько НБУ продал валюты за последнюю неделю

В течение прошлой недели, с 12 по 16 августа, Нацбанк продал почти 520 миллионов долларов.

Интересно! Эта сумма на 22,6 миллиона долларов меньше, чем неделей ранее. А с начала года регулятор продал 19 миллиардов долларов и купил 118,6 миллиона долларов.

В то же время по прогнозу банкира Тараса Лесового, с которыми он поделился с 24 Каналом, на этой неделе на межбанке могут сформироваться такие коридоры валютных колебаний:

доллар – 41 – 41,70 гривны,

– 41 – 41,70 гривны, евро – 43,50 – 45,50 гривны

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