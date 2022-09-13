Ріст цін продовжиться: який рівень інфляції заклали у бюджеті-2023

Уряд спрогнозував основні макроекономічні показники на 2023 рік та вже подав проєкт бюджету до Верховної Ради. Очікується, що ціни продовжать стрімко рости і наступного року.

Відповідний прогноз представив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Відтак інфляція у 2023 році може сягнути 30%.

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Що буде з інфляцією

У серпні 2022 року споживча інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 23,8% в річному вимірі. До кінця поточного року НБУ очікує, що інфляція зросте до 31%.

Цікаво, що урядовий прогноз у 30% у 2023 році є доволі песимістичним порівняно з прогнозом регулятора. НБУ очікує, що наступного року інфляція скоротиться до 20%. Цьому сприятимуть:

поліпшення інфляційних очікувань;

налагодження логістики;

поступове зростання врожаїв;

зниження світової інфляції;

жорстка монетарна політика НБУ.

Натомість висока вартість енергоносії та потреба в поетапному приведенні енергетичних тарифів для населення до ринкових рівнів не даватимуть інфляції скоротитися більш суттєво.

Важливі показники бюджету

Доходи бюджету – 1,28 трильйона гривень;

Видатки – 2,57 трильйона гривень;

Щомісячний дефіцит бюджету – 3 мільярди доларів або 1,29 трильйона гривень за рік;

Середня зарплата – 18 500 гривень;

Зростання економіки – 4,6% в реальному вираженні та 37% у номінальному.

Уряд закладає середньорічний курс долара на 2023 рік на рівні 42 гривень.Стартовий капітал – критично важливий компонент інвестиції. 24 канал спільно з криптобіржею Bybit запускає ексклюзивну акцію лише для читачів 24tv.ua –для своєї першої криптоінвестиції.