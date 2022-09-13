Рост цен продолжится: какой уровень инфляции заложили в бюджете-2023
Правительство спрогнозировало основные макроэкономические показатели на 2023 год и уже подало проект бюджета в Верховную Раду. Ожидается, что цены продолжат стремительно расти и в следующем году.
Соответствующий прогноз представил премьер-министр Денис Шмыгаль. Следовательно, инфляция в 2023 году может достичь 30%.
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Что будет с инфляцией
В августе 2022 года потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 23,8% в годовом исчислении. До конца текущего года НБУ ожидает, что инфляция вырастет до 31%.
Интересно, что правительственный прогноз в 30% в 2023 году довольно пессимистичен по сравнению с прогнозом регулятора. НБУ ожидает, что в следующем году инфляция сократится до 20%. Этому будут способствовать:
- улучшение инфляционных ожиданий;
- отладка логистики;
- постепенный рост урожаев;
- снижение мировой инфляции;
- жесткая монетарная политика НБУ.
Высокая стоимость энергоносителя и потребность в поэтапном приведении энергетических тарифов для населения к рыночным уровням не будут давать инфляции сократиться более существенно.Важно! Правительство закладывает среднегодовой курс доллара на 2023 год на уровне 42 гривны.
Важные показатели бюджета
- Доходы бюджета – 1,28 триллиона гривен;
- Расходы – 2,57 триллиона гривен;
- Ежемесячный дефицит бюджета – 3 миллиарда долларов или 1,29 триллиона гривен в год;
- Средняя зарплата – 18 500 гривен;
- Рост экономики – 4,6% в реальном выражении и 37% – в номинальном.