Зростання сповільнюється: НБУ погіршив прогноз для економіки України

Зростання економіки України у найближчі три роки, ймовірно, буде меншим, ніж очікувалося раніше. Національний банк дав новий економічний прогноз.

Який прогноз НБУ на найближчі роки?

Реальне зростання ВВП України у 2025 році очікується на рівні 2,1%. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу, повідомляє 24 Канал.

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Новий прогноз НБУ щодо економічного зростання України нижчий за попередній. Ще у квітні зростання ВВП прогнозувалося на рівні 3,1%.

НБУ прогнозує, що відновлення економіки буде повільнішим, ніж торік, а реальний ВВП зросте на 2,1% у 2025 році,

– зазначив Пишний.

Погіршилися прогнози НБУ й щодо економічного розвитку України на наступні 2 роки:

У 2026 році валовий внутрішній продукт має зрости на 2,7% – у квітні очікували ріст 3,7%.

У 2027 році ріст економіки складе 2,8% – у квітні прогнозували 3,9%.

За словами очільника НБУ, відновлення економіки України залежатиме від перебігу воєнних дій.

Базовий сценарій передбачає поступове повернення економіки до нормальних умов функціонування і економічне зростання на рівні 2-3% у 2026–2027 роках,

– додав Пишний.

Варто знати! Разом з тим голова НБУ зазначив, що темпи зростання ВВП можуть скласти й 3-3,5%. Це можливе за умови швидкої нормалізації ситуації в Україні, адже тоді суттєво зростуть приватні інвестиції та споживання.

Яке зростання прогнозує уряд?

Цифри НБУ дещо відрізняються від прогнозу уряду. У проєкті Бюджетної декларації вказані 2 сценарії розвитку української економіки.

За базовим сценарієм, якщо війна завершиться до кінця року, ріст ВВП у 2025-му складе 2,7%, у 2026-му – 4,5%, а у 2027-му – 5%.

За альтернативним сценарієм, якщо війна продовжиться, темпи економічного зростання сповільняться у 2026 році, а ВВП зросте лише до 2,4%, у 2027 – до 4,6%.

Важливо! Держстат підрахував, що ріст ВВП України у 2024 році знизився до 2,9%, порівнюючи з 5,5% у 2023 році.