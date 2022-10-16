Рівень бідності в Україні через війну зріс у 10 разів, – Світовий банк

Через повномасштабне вторгнення Росії страждає й економіка України. Так, якщо до кінця 2022 року у бідності проживатиме 25% населення України, то уже до кінця наступного року ця цифра може зрости до 55%.

Зазначимо, що показник у 25% населення більший стосовно минулорічного трохи більше ніж на 2%. Про це розповів регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

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На економічний стан України впливають обстріли та зима

Як зазначив директор Світового банку, таке погіршення економічної ситуації в Україні спровоковане не лише діями на фронті, а й атаками російських військ цивільної інфраструктури у тилу. Також на ризики збільшення цього показника впливає й наближення холодів.

Якщо так триватиме, перспективи будуть набагато, набагато важчими. Оскільки зима справді починає кусати. Якщо будинки не відремонтують, може бути ще одна внутрішня хвиля міграції внутрішньо переміщених осіб,

— сказав він.

Підтримка світу

Однак швидкі темпи відновлення після масованих російських атак на енергетичні об’єкти показують ефективність української системи під час воєнного стану. Ба більше, Аруп Банерджі вважає, що реакція на заклик Володимира Зеленського під час зустрічей МВФ та Світового банку 12 жовтня "була обнадійливою". Тоді Президент України сказав, що нашій державі потрібно близько 55 мільярдів доларів США:

38 мільярдів доларів, щоб покрити дефіцит бюджету наступного року,

17 мільярдів доларів, щоб розпочати відновлення критичної інфраструктури, включаючи школи, житло та енергетичні об'єкти.

Також українські посадовці наголосили, що їм потрібна постійна та передбачувана фінансова допомога, щоб розпочати критичні ремонти та реконструкцію.

Після цього заклику багато цивілізованих країн зазначили, що фінансово підтримуватимуть Україну протягом 2023 року. Однак якщо Україні не вдасться отримати достатню підтримку, їй доведеться або друкувати більше грошей, або ще більше скорочувати соціальні витрати.

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Україні конче потрібна програма МВФ, однак потрібно вирішити основні питання, щоб її отримати. Зокрема це питання боргу, забезпечення сталої монетарної політики, курсової стабільності та інфляції.

Також війна Росії проти України впливає на ріст валюти. За базовим сценарієм скоріш за все гривня продовжить девальвацію, і вже під кінець року українці побачать в обмінниках 50 гривень за долар і більше.

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