Перешкоди на шляху до нової програми МВФ

Перш за все, Марченко підкреслив середовище в якому зараз перебуває Україна та її економіка. На його думку, якихось традиційних рішень в таких ситуаціях немає, а традиційна політика МВФ для таких країн, як Україна, на жаль, не працює. Про це він розповів під час онлайн-конференції Forbes "Без рожевих окулярів. Бізнес і держава під час війни", передає 24 канал.

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Позитивний розвиток важливих економічних показників

Голова Мінфіну зауважив, що попри війну та активні бойові дії, Україна – це країна з функціонуючим урядом, яка виконує всі на себе взяті зобов’язання, в першу чергу соціальні, в том числі перед військовими.

Сергій Марченко Міністр Фінансів України І тому це викликає певні складності з формування ціле полягання в частині програми (МВФ – 24 канал). Тому що в першу чергу потрібно оцінити стан в якому ми перебуваємо об’єктивно, тобто це наші показники: макропрогноз, доходи, видатки. Далі створити умови для того, щоб забезпечити якийсь позитивний розвиток цих показників.

Він пояснює, якщо дефіцит у 2022 році близько 30% ВВП, в наступному буде 20% ВВП, то програма має бути спрямована на те, щоб цей дефіцит був скорочений до тих 3%, які у нас були до війни. Це зробити в умовах війни досить складно.

Також Марченко зауважує й питання боргу, забезпечення сталої монетарної політики, курсової стабільності та інфляції.

Ці показники також перебувають в досить маржинальних значеннях і приведення їх до загальноприйнятих норм – це і є умовою програми. Тобто умовно кажучи, якщо ми цього року очікуємо інфляцію до 30%, то інструменти програми МВФ мають бути покликані, щоб ця інфляція була знову до 5%,

– ділиться він.

Міністр підкреслює абсолютну залежність України зараз від зовнішньої допомоги. Та нагадує, що країна не може суттєво спиратись на свою податкову базу, розширюючи її, а 50% бюджету – це бюджетний сектор оборони.

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Бюджет-2023 основні показники

Майже 50%, або 1 трильйон 136 мільярдів гривень з бюджет на 2023 рік буде спрямовано на оборону та безпеку України.

Доходи бюджету – 1,28 трильйона гривень;

Видатки – 2,57 трильйона гривень;

Середня зарплата – 18 500 гривень;

Зростання економіки – 4,6% в реальному вираженні та 37% у номінальному.

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