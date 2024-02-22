Рівень добробуту українців: які покупки можуть дозволити собі громадяни

У січні 2024 року серед українців провели опитування, щодо їх рівня добробуту. Близько 32% вказали на поганий рівень, 52% на помірний, а ще 12,5% - добрий.

Як змінився добробут українців

Від початку війни дані опитування суттєво не змінилися. Відповіді були такими:

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11% – ледве зводять кінці з кінцями;

38% – вистачає коштів лише на харчування та на придбання необхідних недорогих речей;

40% – на життя вистачає, але придбання речей тривалого вжитку, таких як меблі, холодильник, телевізор, уже викликає труднощі;

8% – забезпечені, але великі покупки дозволити собі не можуть;

0,7% – можуть дозволити собі придбати все, що хочуть.

На запитання "Як змінилися доходи вашої сім’ї після 24 лютого 2022 року?" 58% українців відповіли, що відбулося сильне або невеличке зменшення. Ще 32% повідомили, що доходи не змінилися, а всі інші зазначили суттєвий та не дуже зріст.

Опитування було проведене Центром Разумкова з 19 до 25 січня 2024 року серед 2000 респондентів на території, підконтрольній уряду України. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

На відміну від серпня 2023 року, зросла частка осіб, які вважають свою постійну роботу основним джерелом доходу – з 41% до 48%. Також знизилася частка тих, хто отримує основний прибуток з тимчасової роботи та матеріальної допомоги – до 9 та 5%.