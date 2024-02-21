Як можуть змінитися ціни на автогаз
Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповів, що зростання цін на автогаз дійсно може бути спричиненим польськими протестами.
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Ще минулої осені вартість автогазу постраждала, через блокаду польськими перевізниками кордону, адже 30% імпорту цього виду пального надходило саме через нього. Проте тоді окрім зростання цін також був дефіцит.
Зараз дефіцитну не буде, оскільки іспит цей склали оператори. Але Польща залишається великим постачальником. Відповідно газовози поїдуть в об’їзд польського кордону до Словаччини, до Румунії. І цей об’їзд буде коштувати до 3 гривень за літр.
Попри це, ціни на бензин та дизель змінитися не мають, бо вони перевозяться з Польщі залізницею.
Сподіваємося, що власний експорт не блокуватимуть,
– сказав Куюн.
Він пояснив, що здорожчання бензину та дизелю радше пов'язане з підвищенням світових цін на нафту, які зросли з початку року приблизно на 10% з 77 до 84 доларів за барель.
Ціни на пальне 21 лютого
За даними "Мінфіну", ціни на пальне 21 лютого 2024 року такі:
- Бензин А-95+ – 54,68 гривні;
- Бензин А-95 – 51,20 гривні;
- Бензин А-92 – 48,02 гривні;
- Дизпаливо – 51,54 гривні;
- Автогаз – 26,97 гривні.