Як можуть змінитися ціни на автогаз

Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповів, що зростання цін на автогаз дійсно може бути спричиненим польськими протестами.

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Ще минулої осені вартість автогазу постраждала, через блокаду польськими перевізниками кордону, адже 30% імпорту цього виду пального надходило саме через нього. Проте тоді окрім зростання цін також був дефіцит.

Сергій Куюн Директор "Консалтингової групи А-95" Зараз дефіцитну не буде, оскільки іспит цей склали оператори. Але Польща залишається великим постачальником. Відповідно газовози поїдуть в об’їзд польського кордону до Словаччини, до Румунії. І цей об’їзд буде коштувати до 3 гривень за літр.

Попри це, ціни на бензин та дизель змінитися не мають, бо вони перевозяться з Польщі залізницею.

Сподіваємося, що власний експорт не блокуватимуть,

– сказав Куюн.

Він пояснив, що здорожчання бензину та дизелю радше пов'язане з підвищенням світових цін на нафту, які зросли з початку року приблизно на 10% з 77 до 84 доларів за барель.

Ціни на пальне 21 лютого

За даними "Мінфіну", ціни на пальне 21 лютого 2024 року такі: