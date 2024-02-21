Наскільки зросла кількість карток

Протягом 2023 року кількість карток, які мають українці зросла на 12,60%. Кінцево цей показник склав 52,12 мільйона одиниць.

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У 2022 році це значення було 46,30 мільйона штук. Найбільше зросла кількість карток торік з жовтня по грудень. Тоді показник збільшення склав 4,30% або 2,16 мільйона штук.

Найбільше зросла кількість карток у приватних банках України – на 29,20%. Тобто до 11,30 мільйона штук.

При цьому, ситуація з іноземними фінансовими установами зворотна. Кількість карток у цих баках зменшилась до 28,20 мільйона штук або на 15,70%.

Чому так відбулося

Частково показник зростання пов'язаний з націоналізацією "Сенс Банку". Внаслідок цієї зміни, за 2023 рік кількість карток державних банків, без урахування результатів "Приватбанку", зросла на 24,40%. Тобто до 8,65 мільйона штук. Безпосередньо у "Приватбанку" показник зростання склав 8,90% – до 28,20 мільйона одиниць.

Загалом за 2023 рік державні банки майже змогли втримати колишні позиції. Кількість карток таких фінансових установ за тогорічними результатами склала 70,30% від загального обсягу. Для порівняння, у 2022 році цей показник був 70,90%.

Цікаво, що статистика НБУ повідомляє про зростання кількості карток від NovaPay протягом 2023 року до 8,20 тисячі штук.