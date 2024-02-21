Насколько выросло количество карточек

В течение 2023 года количество карточек, которые имеют украинцы выросло на 12,60%. В итоге, этот показатель составил 52,12 миллиона единиц.

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В 2022 году это значение было 46,30 миллиона штук. Больше всего выросло количество карточек в прошлом году с октября по декабрь. Тогда показатель увеличения составил 4,30% или 2,16 миллиона штук.

Больше всего выросло количество карточек в частных банках Украины – на 29,20%. То есть до 11,30 миллиона штук.

При этом, ситуация с иностранными финансовыми учреждениями обратная. Количество карточек в этих баках уменьшилось до 28,20 миллиона штук или на 15,70%.

Почему так произошло

Частично показатель роста связан с национализацией "Сенс Банка". Вследствие этого изменения, за 2023 год количество карточек государственных банков, без учета результатов "Приватбанка", выросло на 24,40%. То есть до 8,65 миллиона штук. Непосредственно в "Приватбанке" показатель роста составил 8,90% – до 28,20 миллиона единиц.

За 2023 год государственные банки почти смогли удержать прежние позиции. Количество карточек таких финансовых учреждений по прошлогодним результатам составила 70,30% от общего объема. Для сравнения, в 2022 году этот показатель был 70,90%.

Интересно, что статистика НБУ сообщает о росте количества карт от NovaPay в течение 2023 года до 8,20 тысячи штук.