Как изменилось благосостояние украинцев
С начала войны данные опроса существенно не изменились. Ответы были такими:
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- 11% – едва сводят концы с концами;
- 38% – хватает средств только на питание и на приобретение необходимых недорогих вещей;
- 40% – на жизнь хватает, но приобретение вещей длительного пользования, таких как мебель, холодильник, телевизор, уже вызывает трудности;
- 8% – обеспечены, но крупные покупки позволить себе не могут;
- 0,7% – могут позволить себе приобрести все, что хотят.
На вопрос "Как изменились доходы вашей семьи после 24 февраля 2022 года?" 58% украинцев ответили, что произошло сильное или небольшое уменьшение. Еще 32% сообщили, что доходы не изменились, а все остальные отметили существенный и не очень рост.
В отличие от августа 2023 года, выросла доля лиц, которые считают свою постоянную работу основным источником дохода – с 41% до 48%. Также снизилась доля тех, кто получает основной доход с временной работы и материальной помощи – до 9 и 5%.