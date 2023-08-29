Все одно не достатньо: чи дотягують українці до свого бажаного рівня доходів

Попри те, що доходи українців, як в доларах, так і в гривнях зросли, вони все ще не відповідають бажаному рівню. Аналітики провели опитування.

Чи задовільний рівень доходів українців

Дані з опитування свідчать, що мінімальна сума для нормального життя в Україні у липні 2023 року становить 12 750 гривень.

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Натомість у минулі місяці сума була така:

у листопаді – 10 тисяч гривень (385 доларів на той час);

у грудні – 10 тисяч гривень (до 240 доларів на той час).

Також 43,5% українців повідомило, що доходи родини в розрахунку на одну людину зараз є відчутно нижчими за достатні, а 25,5% – дещо нижче.

Деяким українцям збільшать зарплату

Опитування проводилося з 17 по 27 червня серед дорослого населення України, окрім східних областей та АР Крим. Статистична похибка вибірки обсягом 2004 респондентів при довірчій імовірності 95% становить 2,2%.

Уряд вирішив підняти заробітну плату для деяких працівників, які продовжують працювати на території бойових дій або поблизу неї.

Надбавки отримають:

працівники державних установ, закладів та організацій – на території бойових дій +100% від посадового окладу, а на території можливих бойових дій +50%;

надавачі соціальних послуг комунального сектору – де ведуться\велися бойові дії +100% від посадового окладу.

Надбавки нараховуватимуть лише на період дії воєнного стану.

Йдеться про території на яких не визначена дата завершення бойових дій. Це визначається Переліком територій, який затверджено наказом Мінреінтеграції № 309 від 22 грудня 2022 року.