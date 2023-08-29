Чи задовільний рівень доходів українців

Дані з опитування свідчать, що мінімальна сума для нормального життя в Україні у липні 2023 року становить 12 750 гривень.

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Натомість у минулі місяці сума була така:

у листопаді – 10 тисяч гривень (385 доларів на той час);

у грудні – 10 тисяч гривень (до 240 доларів на той час).

Також 43,5% українців повідомило, що доходи родини в розрахунку на одну людину зараз є відчутно нижчими за достатні, а 25,5% – дещо нижче.

Зверніть увагу! Опитування проводилося з 17 по 27 червня серед дорослого населення України, окрім східних областей та АР Крим. Статистична похибка вибірки обсягом 2004 респондентів при довірчій імовірності 95% становить 2,2%.

Деяким українцям збільшать зарплату

Уряд вирішив підняти заробітну плату для деяких працівників, які продовжують працювати на території бойових дій або поблизу неї.

Надбавки отримають:

працівники державних установ, закладів та організацій – на території бойових дій +100% від посадового окладу, а на території можливих бойових дій +50%;

надавачі соціальних послуг комунального сектору – де ведуться\велися бойові дії +100% від посадового окладу.

Зауважте! Надбавки нараховуватимуть лише на період дії воєнного стану.

Йдеться про території на яких не визначена дата завершення бойових дій. Це визначається Переліком територій, який затверджено наказом Мінреінтеграції № 309 від 22 грудня 2022 року.