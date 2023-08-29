Які виплати отримують одинокі матері

Загалом виплати одиноким матерям залежать від віку дитини, тобто виглядають наступним чином:

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для дитини до 6 років – 2 272 гривень;

для дитини від 6 до 18 років – 2 833 гривень;

для дітей від 18 до 23 років (якщо навчаються на стаціонарі) – 2 684 гривні.

Нагадаємо! Таким матерям гарантується прийом на роботу і заборона на звільнення. Також, якщо у них є 14-річна дитина з інвалідністю, роботодавцю заборонено відмовляти їй у прийомі на роботу та знижувати зарплату.

На які додаткові виплати мають право одинокі батьки

Залежно від життєвих обставин деякі батьки можуть розраховувати на додаткові виплати, наприклад:

пенсію в разі втрати годувальника, якщо батько (мати) – вдівець (вдова);

державну соціальну допомогу на дітей одиноким матерям, вдовам та вдівцям з дітьми, якщо шлюб між батьком та матір’ю було розірвано до дня смерті і батько не отримує пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію;

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;

тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам.

До слова право на таку допомогу мають матері, які не перебувають у шлюбі або одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька (матір). Щоб оформити допомогу, потрібно звернутися до органу соціального захисту чи ЦНАПу з відповідними документами.

Зверніть увагу! На період воєнного стану та місяці після нього, виплати для матерів продовжуватимуться автоматично, не зважаючи на пропуск строку їх перегляду.