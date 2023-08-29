Какие выплаты получают одинокие матери

В общем, выплаты одиноким матерям зависят от возраста ребенка, то есть выглядят следующим образом:

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  • для ребенка до 6 лет – 2 272 гривен;
  • для ребенка от 6 до 18 лет – 2 833 гривен;
  • для детей от 18 до 23 лет (если учатся на стационаре) – 2 684 гривны.

На какие дополнительные выплаты имеют право одинокие родители

В зависимости от жизненных обстоятельств некоторые родители могут рассчитывать на дополнительные выплаты, например:

  • пенсию в случае потери кормильца, если отец (мать) – вдовец (вдова);
  • государственная социальная помощь на детей одиноким матерям, вдовам и вдовцам с детьми, если брак между отцом и матерью был расторгнут до дня смерти и отец не получает пенсию в случае потери кормильца или социальной пенсии;
  • государственную социальную помощь малообеспеченным семьям;
  • временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно;
  • государственную социальную помощь инвалидам с детства и детям-инвалидам.

К слову, право на такую помощь имеют матери, не состоящие в браке или одинокие усыновители, если в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце (матери). Чтобы оформить помощь, нужно обратиться в орган социальной защиты или ЦНАП с соответствующими документами.