Знизили вперше за довгий час: на якому рівні зараз облікова ставка

Нацбанк прийняв рішення знизити облікову ставку. Нагадуємо, що раніше рівень становив 25% річних. На її зниження повпливало уповільнення інфляції в країні, насичення ринків та зниження світових цін на енергоносії.

На скільки знизили облікову ставку

На плановому засіданні НБУ щодо перегляду облікової ставки 27 липня, передає 24 Канал, її рівень знизили до 22%. Нагадуємо, що облікова ставка впливає на процентну політику банків.

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Стрімке сповільнення інфляції та стійка ситуація на валютному ринку уможливлюють початок циклу зниження облікової ставки. Ураховуючи поліпшення інфляційних очікувань та прогнозу подальшого уповільнення інфляції, поточне та прогнозоване зниження ставки узгоджується зі збереженням привабливості гривневих заощаджень,

– заявляє регулятор.

Відтак прогноз щодо рівня інфляції на цей рік суттєво поліпшився – з 14,8% до 10,6%. Але надалі інфляція знижуватиметься повільніше, ніж у попередні місяці.

Що таке облікова ставка За допомогою облікової ставки НБУ фактично встановлює вартість грошей в економіці. Якщо інфляція висока, то збільшує й коли контрольована навпаки знижує. Також зміна облікової ставки – важливий сигнал для визначення банками процентних ставок за вкладами та позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити та депозити в національній валюті.

Що це дає

У коментарі 24 Каналу банкір Іван Світек розповів, що для зниження облікової ставки були передумови. Серед них різкий спад інфляції.

Іван Світек Голова правління Юнекс Банку Насамперед суттєве уповільнення інфляції, що перевищує навіть вже покращені прогнози регулятора – у червні темпи зростання цін склали 12,8% що на 2% нижче квітневого прогнозу НБУ за підсумками усього року.

В Нацбанку додали, що важливу роль відіграли й чинники пропозиції, у тому числі насичення ринків продовольства та пального, а також зниження світових цін на енергоносії.

Банкір Дмитро Замотаєв у розмові з 24 Каналом додав, що зниження облікової ставки визначальна подія для подальшої відсоткової політики банків із залучення коштів фізичних осіб.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ За таких подій у перший тиждень серпня в сегменті депозитів слід очікувати досить суттєвих змін: адже максимальні ставки швидко відреагують на зниження облікової ставки.

Ставки по депозитах: чого чекати у серпні

За словами Замотаєва, після зниження облікової ставки очікуються наступні тенденції:

максимальні ставки за гривневими депозитами почнуть зниження на 2 – 3%;

пониження дохідності навряд чи позначиться на загальних середніх ставках, тож вони складуть від 12 – 13% на депозити від 3 місяців та до 18% терміном від 6 місяців до 1 року;

набиратиме обертів тенденція до підвищення відсотків за вкладами з розміщенням до 1 року (очікується, що деякі банки, реанімуючи валютні депозитні програми, можуть підвищити дохідність відразу до 2 відсоткових показників);

середні ставки за валютними депозитами терміном до 1 року залишаться без істотних змін: 1,8 – 2% на доларові вклади та 1,5 – 1,8% на вклади у євро;

максимальні ставки де валютні депозити з розміщенням на 1 рік збережуться на позначках 3% у доларах та 2% у євро.

Ще раніше експерт розповідав, що очікуване зменшення ставок на рівні 2 – 3% з урахуванням інфляції дозволить клієнтам все одно розраховувати на чистий прибуток за гривневими вкладами з розміщенням від 6 місяців до 1 року на рівні 3 – 5%.

А у серпні варто чекати, що частка валютних депозитів поволі зростатиме.

Серпень стане місяцем "зламу" тренду найвищих ставок за гривневими депозитами. У 2023 році таких високих ставок вже не буде. Крім того, багато комбанків "підлаштовуватимуть" власні валютні вклади під реалії ринку, тобто поступово збільшуючи їхню дохідність,

– пояснив Замотаєв.

Очікується, що протягом серпня середні ставкитерміном, а вкладина цей же термін розміщення –