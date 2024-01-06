Прожитковий мінімум зріс: на скільки зміняться пенсії та соцвиплати у 2024 році

6 січня 2024, 13:06
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Зі зміною прожиткового мінімуму у 2024 році більшість соціальних виплат теж зміняться. Отже, деякі розміри виплат зростуть на понад 200 гривень.

Прожитковий мінімум у 2024 році

Відповідно до показників бюджету на 2024 рік, прожитковий мінімум стане більшим на 331 гривню порівняно з 2023 роком. Відтак загальний розмір із 2 589 гривень на одну особу зросте до 2 920 гривень.

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Для різних категорій прожитковий мінімум з 1 січня становить:

  • на дітей до 6 років – 2 563 гривні,
  • на дітей від 6 до 18 років – 3 196 гривень,
  • працездатні особи – 3 028 гривень,
  • особи, що втра­тили праце­здат­ність – 2 361 гривню.
Важливо! Від рівня прожиткового рівня залежать й більшість соціальних виплат в Україні такі, як пенсія та грошова допомога для різних категорій осіб. 

Виплати та пенсія

  • Мінімальна пенсія дорівнює прожитковому мінімуму для осіб, що втратили працездатність. Таким чином з 1 січня пенсія становить 2 361 гривню.
  • А максимальна пенсія складає 10 таких прожиткових мінімумів і становитиме у 2024 році вже 23 610 гривень.
  • Середня пенсія з 5 311 гривень сягне до 6 тисяч гривень. 

Зауважте! У 2024 році передбачена індексація пенсій, як і у 2023 році. Вона відбудеться у 3 етапи: січень, березень та липень. 
  • Дитячі виплати складатимуть: на дітей до 6 років – 2 563 гривні, а на дітей від 6 до 18 років – 3 196 гривень,
  • Жінки, які перебувають у декреті й не є підприємцями, щомісяця отримуватимуть 757 гривень.
  • Особи, які оформили опіку чи піклування над дитиною отримають такі кошти – на дітей до 6 років наддадуть – 6 407,5 гривні, від 6 до 18 років – 7 990 гривень.
  • Мінімальна сума аліментів: для дітей до 6 років ці виплати складають 1 281,5 гривні, а від 6 до 18 років – 1 598 гривень.
  • Якщо неповнолітня особа має інвалідність: для забезпечення дітей до 6 років нараховують – 8 970,5 гривень, від 6 до 18 років – 11 186 гривень.
  • Якщо особа займається доглядом за хворою дитиною: при віці малюка до 6 років – 5 126 гривень, від 6 до 18 років – 6 392 гривні.
  • Якщо особа доглядає людину з інвалідністю I чи II групи й цей статус пов'язаний з психічним розладом, то вона може розраховувати на щомісячну виплату у розмірі 2 920 гривень.
  • Пенсії призначені після набуття каліцтва: 100% від пенсії за віком надають українцям, яким призначено І групу, 90% – II група, 50% – III група.

Автор: Валерія Городинська