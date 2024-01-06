Прожитковий мінімум зріс: на скільки зміняться пенсії та соцвиплати у 2024 році
6 січня 2024, 13:06Читать новость на русском
Зі зміною прожиткового мінімуму у 2024 році більшість соціальних виплат теж зміняться. Отже, деякі розміри виплат зростуть на понад 200 гривень.
Прожитковий мінімум у 2024 році
Відповідно до показників бюджету на 2024 рік, прожитковий мінімум стане більшим на 331 гривню порівняно з 2023 роком. Відтак загальний розмір із 2 589 гривень на одну особу зросте до 2 920 гривень.
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Для різних категорій прожитковий мінімум з 1 січня становить:
- на дітей до 6 років – 2 563 гривні,
- на дітей від 6 до 18 років – 3 196 гривень,
- працездатні особи – 3 028 гривень,
- особи, що втратили працездатність – 2 361 гривню.
Виплати та пенсія
- Мінімальна пенсія дорівнює прожитковому мінімуму для осіб, що втратили працездатність. Таким чином з 1 січня пенсія становить 2 361 гривню.
- А максимальна пенсія складає 10 таких прожиткових мінімумів і становитиме у 2024 році вже 23 610 гривень.
- Середня пенсія з 5 311 гривень сягне до 6 тисяч гривень.
- Дитячі виплати складатимуть: на дітей до 6 років – 2 563 гривні, а на дітей від 6 до 18 років – 3 196 гривень,
- Жінки, які перебувають у декреті й не є підприємцями, щомісяця отримуватимуть 757 гривень.
- Особи, які оформили опіку чи піклування над дитиною отримають такі кошти – на дітей до 6 років наддадуть – 6 407,5 гривні, від 6 до 18 років – 7 990 гривень.
- Мінімальна сума аліментів: для дітей до 6 років ці виплати складають 1 281,5 гривні, а від 6 до 18 років – 1 598 гривень.
- Якщо неповнолітня особа має інвалідність: для забезпечення дітей до 6 років нараховують – 8 970,5 гривень, від 6 до 18 років – 11 186 гривень.
- Якщо особа займається доглядом за хворою дитиною: при віці малюка до 6 років – 5 126 гривень, від 6 до 18 років – 6 392 гривні.
- Якщо особа доглядає людину з інвалідністю I чи II групи й цей статус пов'язаний з психічним розладом, то вона може розраховувати на щомісячну виплату у розмірі 2 920 гривень.
- Пенсії призначені після набуття каліцтва: 100% від пенсії за віком надають українцям, яким призначено І групу, 90% – II група, 50% – III група.