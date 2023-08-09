Найбільші зарплати в Україні: яку професію варто обрати у 2023 році
Джерело:Work.ua
Не дивлячись на загальну кризу, в Україні є спеціальності у яких постійно росте зарплата. Яку професію краще обрати, щоб отримувати високу зарплату, розповідаємо далі.
Де найбільше зросли зарплати в Україні
В Україні спостерігається тенденція зниження рівня інфляції. Завдяки поступовій деокупації земель, перемогам на фронті та міжнародній допомозі економіка відроджується і, відповідно, зростає рівень зарплат у деяких спеціалістів.
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Найбільше підвищення виплат у липні отримали:
- 16 000 – 16 500 гривень – Дніпропетровська область;
- 16 275 – 17 325 гривень – Одеська;
- 16 775 – 17 000 гривень – Львівська;
- 18 750 – 19 000 гривень – Київська.
Які спеціальності отримали найбільші зарплати у липні
Найбільше збільшилася зарплата в українців, що працюють у сфері нерухомості – до 33 тисяч гривень. У середньому ці спеціалісти почали отримувати більше на 6%. Як змінилися виплати у інших сфер діяльності:
- до 32 500 гривень почали отримувати – керівництво вищої ланки, топменеджмент;
- до 22 500 гривень – працівники сфері продажів та закупівлі;
- до 21 000 гривень – IT, комп'ютерні технології, інтернет;
- до 20 000 гривень – страхування;
- до 20 000 гривень – HR, управління персоналом;
- до 19 950 гривень – агробізнес та робітники сільського господарства;
- до 18 500 гривень – бьюті-сфера, фітнес, спорт.
Тенденція збільшення оплати за цими професіями демонструє високий попит на такого роду зарплати. У яких спеціалістів найбільше виріс дохід:
- 53 000 гривень – медіабар;
- 42 500 гривень – водій-міжнародник;
- 38 750 гривень – бізнес-аналітики;
- 36 250 гривень – ендодонтист;
- 35 000 гривень – рієлтор.
Є і негативна тенденція. Станом на тепер, найнижчі зарплати у діапазоні від 6 750 до 11 000 гривень отримують:
- асистенти ветеринарів;
- інтерв'юери;
- санітари;
- консьєржі
- прибиральники;
- посудомийники.