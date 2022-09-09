Вартість життя зростатиме, а рівень падатиме: що чекає українців

Під час війни інфляція для пересічного українця є значно болючішою. Ріст цін, втрата доходів та інше сильно впливає на населення. Хто та як найбільше страждає від інфляції, читайте у матеріалі.

Як розповідає 24 каналу Віталій Ваврищук, голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU, в попередні роки інфляція супроводжувалася стрімким зростанням доходів населення, а також здорожчанням багатьох типів активів, як то нерухомість чи земля.

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Але після повномасштабного вторгнення цього року все по-іншому, додає експерт.

Віталій Ваврищук Голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Від початку війни заробітні плати скорочуються, а ціни на активи неупинно знижуються. Тому немає компенсаторів, які б частково нівелювали негативні ефекти інфляції. Доходи та активи у реальному вимірі будуть знижуватися й у 2023 році.

Рівень життя українців падатиме

За прогнозом заступника директора з торгівлі цінними паперами Dragon Capital Сергія Фурси, очікуване падіння рівня життя багатьох українців може бути навіть більшим за прогнозований Нацбанком рівень інфляції у 30%, оскільки багато людей втрачають роботу, а багатьом зменшили зарплати. Вартість життя буде зростати. І ми з цим зробити нічого не можемо.

Сергій Фурса Заступник директора з торгівлі цінними паперами Dragon Capital Для компенсації втрати купівельної спроможності населення в державному бюджеті немає грошей. Якщо в наступному році буде незначна індексація соціальних виплат, то це вже буде великим здобутком.

Найбільше страждатимуть люди з найменшими доходами

В Україні ми маємо справу з класичною моделлю впливу інфляції на населення, коли найбільше від здорожчання товарів потерпають люди з найменшими доходами.

Ярослав Жаліло Заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Традиційно ми маємо справу з річним виміром інфляції. Пропоную розглянути інший вимір інфляції – порівняти поточні ціни з цінами станом на грудень минулого року. Якщо загалом (за даними Держстата) у липні поточного року порівняно з груднем минулого споживчі ціни виросли на 18,2%, то продукти харчування здорожчали на 24,1%. Отже, люди з меншим рівнем доходів, в структурі витрат яких превалюють продукти харчування, відчувають інфляцію сильніше.

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Чи подорожчають продукти

На думку експерта Бориса Кушнірука, економічного експерта, традиційно в серпні ціни на продукти мають тенденцію до зниження, або як мінімум до стабілізації. Початок осені – сезон городини, збільшення пропозиції якої тягне ціни на продукти вниз. Але загалом ціни зростатимуть. Цінова ситуація відрізнятиметься, зокрема, залежно від регіону країни. Очевидно, що ситуація на Півдні, Сході та Півночі буде гіршою, ніж на Заході України.

Експерт Олег Пендзин вважає, що овочі дешевшатимуть до кінця вересня. Потім піде достатньо стрімкий ріст цін. Хліб буде дорожчати, оскільки внутрішні ціни на зерно наближатимуться до світових. Автоматично будуть трохи дорожчати м’ясні та молочні продукти.

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