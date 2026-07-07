Зеленський запровадив нові санкції: під ударом постачальники російського ВПК і пропагандисти

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію нові санкції РНБО проти компаній, які забезпечують російський військово-промисловий комплекс обладнанням, а також проти осіб, що підтримують кремлівську пропаганду. До санкційних списків увійшли десятки юридичних і фізичних осіб.

Під санкції потрапили постачальники обладнання для російського ВПК

Президент Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо нового пакета санкцій. Обмеження спрямовані проти компаній, які забезпечують російський військово-промисловий комплекс високоточними верстатами та іншим обладнанням, необхідним для виробництва озброєння.

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Загалом санкції запроваджено проти 30 юридичних і 42 фізичних осіб. До переліку, зокрема, увійшов центр "Буревісник", який бере участь у виробництві мінометних комплексів і самохідних артилерійських установок "Мальва", а також компанія "КАМ-Інжиніринг", що забезпечує випробування вузлів бойової авіації та окремих ракетних систем.

Радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк наголосив, що Україна й надалі розширюватиме санкційний тиск.

"Ми продовжуємо знаходити нові, добре обґрунтовані цілі для санкцій. Кожне таке рішення ще більше ізолює російські компанії, що працюють на ВПК, ускладнює їхню співпрацю з міжнародними партнерами, доступ до технологій, фінансування та обладнання", – зазначив він.

Обмеження також запровадили проти російських пропагандистів

Друге рішення РНБО стосується 15 фізичних і восьми юридичних осіб, які підтримують агресію Росії проти України, поширюють кремлівську пропаганду та ведуть діяльність на тимчасово окупованих українських територіях.

Серед тих, хто потрапив під санкції, – воєнний блогер Володимир Романов, який відкрито підтримує війну проти України та, за наявними відеодоказами, особисто брав участь у бойових діях. Також до списку внесли колишнього військового льотчика Іллю Туманова, який після служби займається пропагандистською діяльністю, та депутатку Московської міської думи Марію Кисельову, яка публічно підтримує російську агресію та відвідувала тимчасово окуповані території України.

Важливо! Розширення санкційних списків посилює економічний тиск на російський військово-промисловий комплекс, ускладнює доступ його підприємств до сучасних технологій і міжнародних партнерів, а також підвищує репутаційні ризики для осіб і компаній, які підтримують агресію Росії.