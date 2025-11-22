Якщо пенсіонер працює: пенсію скасують чи залишать
- В Україні працюючий пенсіонер може отримувати пенсію та зарплату одночасно, і це дозволено законом.
- Пенсіонери можуть втратити виплати, якщо не повідомлять Пенсійний фонд про своє працевлаштування або при поверненні на роботу, що дає право на пенсію за вислугу років.
В Україні чимало людей продовжують працювати навіть після досягнення пенсійного віку. Та багатьох хвилює інше питання: чи збережуться державні виплати, якщо залишатися на роботі.
Як отримувати і пенсію, і зарплату?
В Україні працюючий пенсіонер може отримувати пенсію та зарплату одночасно. Це повністю дозволено законом, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Після призначення пенсії людина має право продовжувати працювати, навіть на тій же посаді. А кожні два роки Пенсійний фонд робить перерахунок для тих, хто працював після виходу на пенсію: з урахуванням нового стажу та, за потреби, заробітної плати.
Важливо! Розмір пенсії визначають індивідуально: залежно від страхового стажу та заробітку, з якого сплачувалися внески. При цьому виплати не зменшуються через отриману зарплату.
Чому можна втратити пенсію при виході на роботу?
Пенсіонер може тимчасово втратити пенсію, якщо не повідомить Пенсійний фонд про своє працевлаштування. У такому разі ПФУ після виявлення факту роботи перерахує виплату заново, а всю переплату доведеться повернути
Окрема ситуація з пенсією за вислугу років. Якщо після її призначення людина повертається на роботу, яка дає право на цей вид пенсії, виплату призупиняють. Поновлюють її лише наступного дня після звільнення
Через що можуть зменшити пенсію?
Пенсія в Україні може бути зменшена, якщо пенсіонер отримав зайві виплати через порушення або ненадання важливої інформації.У таких випадках держава має право утримувати від 20% до 50% пенсії, доки переплата не буде повернена.
Водночас існує мінімальна межа, нижче якої пенсія не може опускатися. Навіть після утримань виплата не може бути меншою за 2 361 гривню.
Пенсіонер також має право не погоджуватися на норми, які зменшують його пенсію. У такому разі він може звернутися до Пенсійного фонду й подати заяву про відмову від відповідних утримань.