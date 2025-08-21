Норвезька компанія Aker BP разом з партнерами виявила значні запаси нафти у Північному морі. Оператор нафтових родовищ називає знахідку "відкриттям десятиліття".

Яке відкриття зробили в Норвегії?

Нове відкриття дозволить провідному нафтовому оператору Норвегії значно збільшити ресурси морського родовища нафти Yggdrasil, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Видобуток нафти в Норвегії досяг десятилітнього максимуму: в чому причина

Нові нафтові запаси відкрили під час проведення розвідувальної кампанії Omega Alfa.

Розмір знайдених запасів "чорного золота" оцінюється у діапазоні від 96 до 134 мільйонів барелів нафтовому еквіваленті.

Omega Alfa – одне з найбільших комерційних відкриттів у Норвегії за останнє десятиліття,

– зазначив гендиректор Aker BP Карл Джонні Херсвік.

Поклади нафти відкрили за трьома окремими ліцензіями на розвідку:

дві з них на 47,7% належать Aker BP, компанія Equinor має 40%, а польська Orlen – 12,3%;

у третій ліцензії частки розподілені між Aker BP (38,16%), Equinor (32%), Petoro (20%) та Orlen (9,84%).

Гендиректор Aker BP додав, що партнери планують залучати додаткові ресурси у цьому районі видобутку.

Що відомо про Aker BP? Aker BP – норвезька нафтогазова компанія, яка утворилася у 2016 році після злиття Det norske oljeselskap та норвезьких активів британської BP (British Petroleum). Сьогодні Aker BP володіє великим портфелем родовищ у Північному морі, активно інвестує у розвідку та видобуток, а також є другим за величиною незалежним виробником нафти та газу в Норвегії після Equinor.

Де ще видобувають нафту в Норвегії?