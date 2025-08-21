Норвежская компания Aker BP вместе с партнерами обнаружила значительные запасы нефти в Северном море. Оператор нефтяных месторождений называет находку "открытием десятилетия".

Какое открытие сделали в Норвегии?

Новое открытие позволит ведущему нефтяному оператору Норвегии значительно увеличить ресурсы морского месторождения нефти Yggdrasil, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Новые нефтяные запасы открыли во время проведения разведывательной кампании Omega Alfa.

Размер найденных запасов "черного золота" оценивается в диапазоне от 96 до 134 миллионов баррелей в нефтяном эквиваленте.

Omega Alfa – одно из крупнейших коммерческих открытий в Норвегии за последнее десятилетие,

– отметил гендиректор Aker BP Карл Джонни Херсвик.

Залежи нефти открыли по трем отдельным лицензиям на разведку:

две из них на 47,7% принадлежат Aker BP, компания Equinor имеет 40%, а польская Orlen – 12,3%;

в третьей лицензии доли распределены между Aker BP (38,16%), Equinor (32%), Petoro (20%) и Orlen (9,84%).

Гендиректор Aker BP добавил, что партнеры планируют привлекать дополнительные ресурсы в этом районе добычи.

Что известно о Aker BP? Aker BP – норвежская нефтегазовая компания, которая образовалась в 2016 году после слияния Det norske oljeselskap и норвежских активов британской BP (British Petroleum). Сегодня Aker BP владеет большим портфелем месторождений в Северном море, активно инвестирует в разведку и добычу, а также является вторым по величине независимым производителем нефти и газа в Норвегии после Equinor.

Где еще добывают нефть в Норвегии?